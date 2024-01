Grande successo per la storica Fiaccolata del Monte Lussari

TARVISIO – Non ha deluso le aspettative la tradizionale Fiaccolata del Monte Lussari. Il primo gennaio 2024 migliaia di persone hanno assistito alla discesa dei 250 fiaccolatori lungo la pista Di Prampero, a Camporosso. Tanta euforia per l’evento che in Valcanale dà il benvenuto al nuovo anno.

Come al solito, i protagonisti della fiaccolata hanno indossato costumi d’epoca, rendendo ancora più suggestivo l’appuntamento. Non solo valcanalesi al via, ma anche tanti austriaci e sloveni, desiderosi di prendere parte, sci ai piedi, a quella che è considerata la più lunga fiaccolata in costume dell’arco alpino, con quasi quattro chilometri di tracciato.

La Fiaccolata del Monte Lussari si svolge da 51 anni ed è organizzata dall’Us Camporosso in collaborazione con Promoturismo Fvg.