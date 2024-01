Domenica 7 gennaio in piazza Libertà torna la “Befana del Vigile”

UDINE – Domenica 7 gennaio il centro di Udine ospiterà la “Befana del Vigile”, evento organizzato dal Vespa Club Udine. L’appuntamento è fissato per le 11 in piazza Primo Maggio, sul lato del santuario delle Grazie. Alle 11.30 il corteo di Vespa anni ’40, ’50 e ’60 raggiungeranno piazza Libertà per la consegna dei doni ai vigili urbani (anche loro in divisa d’epoca).

Un gesto che rievoca quanto accadeva oltre mezzo secolo fa come segno di riconoscenza per il lavoro svolto durante l’anno dalla municipale. Al termine i mezzi storici saranno posteggiati in via Mercatovecchio per le foto di rito. Un evento semplice ma significativo, che richiama in piazza centinaia di persone incuriosite da questo vero e proprio rito sulle due ruote.

«Il nostro obiettivo è preservare una tradizione che altrimenti rischierebbe di perdersi», dice il presidente del Vespa Club Udine, Carmelo Chiaramida.