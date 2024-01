L’Udinese si schiera con l’ambiente: sulle maglie ecco la scritta “Respect the Planet”

UDINE – Udinese Calcio rafforza la sua campagna in favore della sostenibilità ambientale. Insieme al partner Socios.com il club ha promosso nei giorni scorsi un sondaggio via app per decidere quale frase i tifosi avrebbero voluto vedere al centro del warm-up kit.

“Respect the Planet” è risultata la scritta preferita dai votanti e troverà spazio sulle maglie usate nel pregara da sabato 20 gennaio, in occasione del match Udinese-Milan. Le divise così progettate verranno poi utilizzate dai giocatori bianconeri per tutto il resto della stagione.

Un messaggio di cui Udinese Calcio si è sempre fatta portatrice e promotrice. L’attenzione alle tematiche green è da anni centrale nel quadro della società, all’avanguardia in Italia e nel mondo sulla visibilità dedicata alla materia.