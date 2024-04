L’Udinese esonera Cioffi e chiama Cannavaro per salvarsi

UDINE – Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera.

Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso.

In questi minuti si sta infatti completando la documentazione per il tesseramento di Fabio Cannavaro, che sarà affiancato dal fratello Paolo, da Giampiero Pinzi e Francesco Troise. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento in vista del recupero di giovedì con la Roma.

