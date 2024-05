I Cjarsòns: una tradizione gustosa dalle radici antiche

I Cjarsòns, una sorta di golosi ravioli, rappresentano il piatto simbolo della Carnia, un territorio incantevole tra le montagne friulane. Questo piatto ha una storia affascinante, strettamente legata ai commerci e agli scambi culturali che hanno attraversato queste valli per secoli.

Le origini

Le radici dei Cjarsòns affondano nelle tradizioni dei cramârs, venditori ambulanti di spezie che, dal ‘700, attraversavano le Alpi a piedi per vendere nei paesi germanici la loro preziosa mercanzia acquistata a Venezia. I cramârs portavano le spezie nelle crassigne, piccole cassettine di legno a mo’ di zaino. Al loro ritorno a casa, le donne celebravano il loro ritorno preparando i Cjarsòns, agnolotti di pasta di patate ripieni di ricotta e una vasta gamma di ingredienti esotici come spezie, frutta secca, uva sultanina, aromi orientali ed erbe aromatiche.

Le varianti dei Cjarsòns

Ancora oggi, in Carnia, esistono numerose ricette dei Cjarsòns, con varianti che cambiano non solo da paese a paese, ma anche da famiglia a famiglia. Si contano oltre 50 variazioni diverse di questo piatto. Ogni massaia e ogni ristorante ha la propria versione, utilizzando al meglio la dispensa e abbinando spezie a ingredienti freschissimi come mele, patate, spinaci, uvetta, mentuccia e erbe primaverili. Il tocco finale di questa delizia è il condimento: una semplice spolverata di scuete fumade (ricotta affumicata) e ont (burro fuso).

La festa di Sutrio

Sutrio, un pittoresco paese della Carnia, dedica ai Cjarsòns una festa d’inizio estate, “I Cjarsòns, la tradizione della Carnia”, che quest’anno si terrà domenica 2 giugno. Passeggiando tra le 10 isole di degustazione allestite negli angoli più caratteristici del paese, i visitatori potranno assaporare i sapori unici di questa pietanza e scoprire le diverse varianti che caratterizzano i Cjarsòns. Ogni paese della Carnia, rappresentato alla festa, proporrà la propria ricetta tradizionale.

Degustazioni e abbinamenti

Durante la festa, sarà possibile degustare Cjarsòns salati o dolci, insaporiti con erbe primaverili, scaglie di cioccolato, melissa, cipolla, pere secche e carrube. Il tutto sarà accompagnato dai più pregiati vini delle grandi aziende friulane, selezionati appositamente per l’occasione. Questa esperienza culinaria sarà arricchita da attività per bambini, musica dal vivo e il Mercatino con i prodotti del territorio.

Un evento per valorizzare la Carnia

La festa di Sutrio rientra nelle attività di animazione del territorio previste dal Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”. Questo evento non è solo un’occasione per degustare una delizia gastronomica, ma anche per immergersi nella cultura e nelle tradizioni della Carnia. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata al 9 giugno.

Un piatto semplice ma raffinato

I Cjarsòns sono un esempio perfetto di come un piatto di origine povera possa trasformarsi in una pietanza ricca e complessa, degna delle migliori cucine. Ogni boccone racconta una storia di viaggi, scambi culturali e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Venite a Sutrio per scoprire questa tradizione e lasciatevi conquistare dai sapori unici dei Cjarsòns, simbolo della ricchezza gastronomica della Carnia.

