Trasporti, il servizio urbano di Grado adotta l’orario estivo

A partire da domenica 19 maggio, il servizio urbano di Grado adotterà l’orario estivo, anticipando il consueto cambio stagionale che di solito avviene al termine dell’anno scolastico. Questa modifica è stata introdotta in via sperimentale da APT in accordo con il Comune di Grado, rispondendo così alle richieste dei turisti e degli operatori locali che desideravano un servizio più frequente già in primavera, in considerazione del notevole afflusso di visitatori sull’Isola d’Oro anche in questo periodo.

Maggiore frequenza delle corse

Con l’introduzione del nuovo orario, le corse dal lunedì al sabato aumenteranno da 20 a 29, mentre nei giorni festivi il numero delle corse raddoppierà, passando da 14 a 28. Questo garantirà un transito ogni 30 minuti, tutti i giorni della settimana, migliorando significativamente la mobilità sull’isola.

Itinerario della linea urbana 37

La linea urbana 37 copre l’intera isola, collegando i principali punti di interesse da Pineta a Costa Azzurra, passando per Città Giardino, la spiaggia GIT, il centro e l’autostazione. Presso il Molo Torpediniere, oltre ai transiti già inseriti in orario, sono previsti ulteriori passaggi in prossimità delle partenze e degli arrivi dei servizi marittimi per Aquileia, Trieste e Lignano.

Collegamento serale e notturno

Il collegamento serale/notturno con i campeggi partirà il 10 giugno in concomitanza con l’avvio dell’orario estivo del servizio extraurbano. Durante il giorno, già ora con la linea G01 extraurbana è possibile raggiungere la zona campeggi, fermate Primero, Europa/Punta Spin e Cà Laguna.

Informazioni

I nuovi orari sono disponibili in formato tascabile presso la Biglietteria di piazza Carpaccio, le rivendite autorizzate in città e gli infopoint turistici. Inoltre, possono essere consultati o scaricati dai siti web www.aptgorizia.it e www.tplfvg.it.

Tariffe e agevolazioni

Con il biglietto urbano orario, si può viaggiare per 60 o 75 minuti nei giorni feriali e per 4 ore nei giorni festivi, al costo rispettivamente di € 1,45 e € 1,80. È previsto uno sconto del 10% sull’acquisto di un carnet da 10 biglietti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook