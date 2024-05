Dengue in Friuli-Venezia Giulia, Regione interviene con vaccino e disinfestazione

In Friuli-Venezia Giulia, la Dengue è recentemente tornata all’attenzione pubblica con due casi di infezione registrati. Tuttavia, la Regione assicura che non c’è motivo di allarme, grazie alle rapide operazioni di disinfestazione e alla disponibilità del vaccino.

I due casi registrati, e le misure di prevenzione

I due cittadini friulani che hanno contratto l’infezione lo hanno fatto durante viaggi in paesi dove la Dengue è endemica. Le loro condizioni di salute sono monitorate dai sanitari e il decorso della malattia è normale. Per entrambi è prevista la somministrazione del vaccino contro la Dengue.

Per prevenire un eventuale diffondersi del virus, la Regione ha già eseguito operazioni di disinfestazione localizzate. Inoltre, in vista dell’estate, è stata distribuita una quantità adeguata di vaccini alle Aziende Sanitarie della regione, disponibili presso i Dipartimenti di Prevenzione.

Il nuovo piano regionale arbovirosi mira a contrastare malattie trasmesse dalle zanzare, come Dengue, Chikungunya e Zika. Questo piano, sviluppato in collaborazione con Insiel, offre strategie per identificare i casi umani, controllare i vettori e impedire la trasmissione del virus dalle persone infette alle zanzare locali.

Caratteristiche della Dengue e la situazione globale

La Dengue è una malattia virale causata dal virus Dengue, parte del gruppo degli arbovirus. I sintomi sono simili a quelli dell’influenza, ma in rari casi può evolvere in Dengue emorragica, potenzialmente letale. La trasmissione avviene tramite punture di zanzare, non tra esseri umani.

La Dengue è endemica in oltre 100 paesi tropicali e sub-tropicali. Con l’aumento dei viaggi internazionali, anche i paesi non endemici, come l’Italia, possono vedere un aumento dei casi importati e potenziali focolai locali se il virus viene trasmesso alle zanzare autoctone.

Disponibilità del vaccino in Friuli-Venezia Giulia

Il vaccino contro la Dengue, ora disponibile nelle Aziende Sanitarie della regione, rappresenta un’importante misura di prevenzione. È particolarmente raccomandato per i viaggiatori internazionali e per chi rientra da paesi endemici. Due dosi sottocutanee a distanza di tre mesi garantiscono l’immunizzazione.

La Regione Friuli-Venezia Giulia è ben preparata per gestire e prevenire la diffusione della Dengue grazie a un piano di prevenzione ben strutturato e alla disponibilità del vaccino. I cittadini sono invitati a informarsi e a ricorrere alla vaccinazione se necessario.

