Cronaca di Trieste: gli incidenti e gli “errori” del sistema sanitario

Malore a Sistiana: pronto intervento dei sanitari

Ieri pomeriggio a Sistiana, un uomo di sessantadue anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era alla guida della sua auto. Fortunatamente, la moglie presente con lui ha saputo prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Gli operatori, giunti tempestivamente con ambulanza e automedica, hanno proceduto a stabilizzare l’uomo, intubandolo sul posto e trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono gravi, ma il pronto intervento della moglie e dei medici potrebbe rivelarsi decisivo per la sua sopravvivenza.

Errori nel sistema di emergenza: l’interrogazione di Furio Honsell

Un episodio altrettanto preoccupante riguarda un errore nel sistema di emergenza sanitaria, portato all’attenzione pubblica dal consigliere comunale Furio Honsell. Lo scorso 10 aprile, una donna in stato di gravidanza ha vissuto un momento di grande difficoltà all’interno di un negozio in via Dante Alighieri, a Trieste, quando ha subito la rottura del sacco amniotico. La chiamata al 112, effettuata alle 14:30, ha erroneamente indirizzato i soccorsi in via Dante Vaglieri, situata nel rione di Sant’Anna.

Il personale sanitario, inviato dalla Sores alle 14:36, ha raggiunto l’indirizzo sbagliato, trovandosi in periferia anziché in centro città. Solo alle 14:49 l’errore è stato individuato e l’ambulanza è stata riorientata verso via Dante Alighieri, giungendo sul posto con un ritardo significativo di quasi mezz’ora. Honsell ha criticato duramente l’affidamento esclusivo alle tecnologie di geolocalizzazione senza l’integrazione di personale con una conoscenza approfondita del territorio, evidenziando come tale errore avrebbe potuto avere conseguenze gravissime in caso di emergenze tempo-dipendenti.

Tragico incidente a Piazza dei Volontari Giuliani

Nella serata del 26 maggio, un grave incidente ha scosso la tranquillità di Piazza dei Volontari Giuliani. Un uomo, alla guida di un mezzo a due ruote, ha perso la vita dopo essersi scontrato violentemente contro un cassonetto dell’immondizia. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

L’impatto è stato così violento che l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto, subendo gravi lesioni. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, accorsi con ambulanza e automedica, l’uomo è andato in arresto cardiaco e le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito, risultando purtroppo fatali.

