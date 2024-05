Sport e inclusività, binomio fondamentale per il futuro

Il lavoro e lo sport sono due pilastri fondamentali per garantire inclusività, autonomia e una vita indipendente alle persone con disabilità. In Friuli-Venezia Giulia, queste esigenze sono state riconosciute come cruciali, con la regione che continua a mantenere elevati standard di qualità nei servizi sanitari. Tuttavia, affrontare la disabilità e la fragilità richiede più delle sole normative e dei servizi sanitari: è necessaria una battaglia culturale per l’inclusività.

Sportinclusion Fvg, una nuova frontiera per lo sport inclusivo

A Udine è stata presentata Sportinclusion Fvg, una nuova associazione che punta a promuovere l’inclusività nello sport a tutti i livelli. Questa iniziativa riunisce le principali associazioni della regione per promuovere la pratica sportiva inclusiva. Un esempio emblematico è il baskin, una disciplina che unisce il basket e l’inclusività, permettendo a persone normodotate e con disabilità di giocare insieme senza rinunciare allo spirito agonistico.

Il ruolo delle istituzioni e della società

L’assessore regionale alla Salute ha sottolineato l’importanza di sostenere condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità, evidenziando che non possono essere relegate a una mera condizione di sopravvivenza. Negli ultimi decenni, l’Italia, e in particolare il Friuli-Venezia Giulia, hanno compiuto significativi progressi nel settore dell’inclusività, ma c’è ancora molto da fare.

L’assessore ha ringraziato gli ideatori di Sportinclusion Fvg e ha ribadito la necessità di continuare a lavorare per abbattere i muri che ancora oggi limitano l’inclusione delle persone con disabilità. Questo sforzo deve essere condiviso non solo per chi vive direttamente queste difficoltà, ma anche per le loro famiglie, che spesso si trovano ad affrontare queste sfide da sole.

Il messaggio è chiaro: per garantire un futuro inclusivo e dignitoso per tutti, è fondamentale unire le forze. L’inclusività deve essere una battaglia culturale che coinvolge tutta la società, dalle istituzioni alle organizzazioni private, fino ai singoli cittadini.

