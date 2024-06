La Casa del Prosciutto-Alberti 1906 è un esempio di successo del passaggio generazionale e della continuità dell’impresa familiare. La famiglia Alberti ha saputo mantenere e innovare le tradizioni, facendo del proprio prosciuttificio uno dei principali veicoli di promozione del Friuli-Venezia Giulia in Italia e all’estero. L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha recentemente visitato l’azienda, riconoscendo l’importanza di questa realtà storica.

La storia della famiglia Alberti tra produzione e riconoscimenti

La storia della famiglia Alberti risale al 1700. Luigi Alberti fondò nel 1875 a Fagagna un’attività commerciale che trattava coloniali, cereali, spezie, salumi e vini. Nel 1906, suo figlio Osvaldo trasferì l’azienda a San Daniele del Friuli, dove ancora oggi opera con successo. La Casa del Prosciutto-Alberti 1906 è ora gestita dalla quinta generazione della famiglia, che continua a portare avanti la tradizione con passione e dedizione.

Con una produzione annuale di circa 3.000 pezzi, la Casa del Prosciutto-Alberti è stata insignita del titolo di “attività storica del Friuli-Venezia Giulia“. Questo riconoscimento testimonia la lunga tradizione e l’eccellenza raggiunta nel corso degli anni. L’attenzione alla materia prima e alla qualità dei prodotti enogastronomici è alla base del successo dell’azienda.

Promozione del territorio

Secondo l’assessore regionale, la capacità di narrare la storia e le origini dei prodotti, insieme alla bellezza paesaggistica del Friuli-Venezia Giulia, contribuisce a rendere la regione sempre più attrattiva. L’enogastronomia è un pilastro fondamentale per la promozione del territorio, e l’Amministrazione regionale ha investito risorse significative per far conoscere le eccellenze locali a livello nazionale e internazionale.

