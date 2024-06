L’Amministrazione Comunale celebrerà solennemente mercoledì 12 giugno l’Anniversario della fine dell’occupazione jugoslava di Trieste, un periodo noto anche come i “40 giorni” e amaramente ricordato per gli eventi nefasti che lo caratterizzarono: arresti, uccisioni e deportazioni perpetrati dalla polizia politica. Questi eventi sono stati richiamati anche nella motivazione per la concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Trieste, evidenziando il suo coraggio nel fronteggiare le atrocità delle stragi e delle foibe, senza mai rinunciare a manifestare il suo profondo attaccamento alla Patria.

La celebrazione, che ha luogo in ottemperanza alla deliberazione della Giunta comunale (26 maggio 2020) che ha istituito la “Giornata della liberazione della città di Trieste dall’occupazione jugoslava” quale solenne ricorrenza cittadina, prevede il seguente programma:

ore 9.15, nella Sala del Consiglio Comunale, la Solenne commemorazione

ore 10.00, in piazza Unità d’Italia, l’ Alzabandiera

ore 10.45, nel Parco della Rimembranza, la deposizione di una corona alla lapide che ricorda l’evento

ore 18.00, in piazza Unità d’Italia, l’ Ammainabandiera solenne.

Alle celebrazioni interverranno le massime autorità cittadine. Sarà presente il Gonfalone della Città.

