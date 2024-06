Economia spaziale e subacquea, Il Cluster Mare FVG si evolve

Transizione energetica e digitale: investimenti in innovazione

Secondo Rosolen, la transizione energetica e la transizione digitale richiedono importanti investimenti in innovazione. Per accelerare la crescita del Friuli-Venezia Giulia e favorire un’integrazione multisettoriale della ricerca, è fondamentale valorizzare le filiere formative. “È indispensabile accelerare il percorso di crescita in Friuli-Venezia Giulia e favorire un’integrazione multisettoriale della ricerca oltre a valorizzare le filiere formative”, ha dichiarato l’assessore.

Connettività e tecnologie trasversali

L’obiettivo è di connettere le tematiche del Cluster Mare Fvg con quelle riguardanti l’idrogeno verde e l’aerospazio, sfruttando tecnologie trasversali come la digitalizzazione, la sicurezza e la comunicazione quantistica. Questo ampliamento delle competenze mira a trasformare l’attuale ambito delle tecnologie marittime in una prospettiva di economia subacquea.

Integrazione tra mare e spazio, una nuova identità del Cluster

L’integrazione tra mare e spazio è già un indirizzo sostenuto a livello statale. Il governo italiano, attraverso i ministeri delle Imprese e del Made in Italy e delle Politiche del Mare, ha promosso questa interconnessione. La Regione Friuli-Venezia Giulia vede in questa integrazione un’opportunità di sviluppo e di espansione nei mercati globali.

La proposta prevede di evolvere il Cluster Mare Fvg in un soggetto giuridico più ampio, rinominandolo in M.A.R.E. FVG – Maritime, Aerospace, Renewable Energies Technology Cluster Fvg. Questa trasformazione implica non solo un cambiamento di nome, ma anche un ampliamento delle aree operative e delle competenze.

Il percorso giuridico e la riorganizzazione

Per concretizzare questa trasformazione, verrà istituito uno Steering Committee composto da sette membri di alto livello, inclusi rappresentanti della Regione, delle Università, di Fincantieri, della Camera di Commercio e di Confindustria Fvg. Questo comitato supervisionerà la fase di riorganizzazione e garantirà che il processo avvenga senza intoppi.

Sarà necessario modificare lo Statuto e i patti parasociali del cluster, oltre a riorganizzare la struttura interna e adottare un nuovo Piano strategico. Nonostante questi cambiamenti, la gestione corrente del Cluster Mare Fvg sarà affidata agli attuali organi di governance, che manterranno le loro cariche fino alla prossima assemblea ordinaria del 2025.