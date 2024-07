Trionfo ASU: 17 Titoli Nazionali a Ginnastica in Festa

Nel panorama della ginnastica artistica femminile e ritmica, l’ASU (Associazione Sportiva Udinese) ha raggiunto un nuovo apice di successo alle Finali Nazionali di Ginnastica in Festa a Rimini. Con 17 titoli nazionali conquistati, le atlete bianconere hanno fatto brillare il nome della loro società a livello nazionale.

Campionesse nazionali

Tra le sette campionesse nazionali spiccano nomi come Ginevra Schiavon e Amelia Ceschiutti per la ginnastica artistica, e Carlotta Sirch per la ritmica. Queste atlete hanno dominato le rispettive categorie, dimostrando abilità eccezionale e una preparazione impeccabile sotto la guida dei loro tecnici.

Il trionfo delle vicecampionesse nazionali

Sei atlete ASU si sono aggiudicate la medaglia d’argento nelle loro discipline, includendo Agnese Lanzara, Agata Moreale, e Benedetta Strizzolo nella ginnastica artistica, e Elena Pilosio e Cristina Fabro nella ritmica. Queste performance confermano la profonda competenza e talento delle ginnaste dell’ASU a tutti i livelli.

Il risultato di dedizione e impegno

Le quattro medaglie di bronzo conquistate da atlete come Sara Da Ros e Matilde Pascolini nella ginnastica artistica, e Cristina Fabro e Chiara Mariella nella ritmica, sono il testimonio della tenacia e della determinazione di ogni singola ginnasta nel superare le sfide di un campo così competitivo.

Artistica maschile: un percorso di crescita

Nonostante le difficoltà incontrate, la sezione di ginnastica artistica maschile dell’ASU sta attraversando un periodo di crescita significativa. L’impegno costante e il duro lavoro stanno lentamente portando i suoi atleti verso nuovi traguardi, evidenziando una promettente prospettiva per il futuro.

Il commento dei tecnici

Il direttore generale Nicola Di Benedetto ha elogiato non solo il successo sportivo, ma anche la coesione e l’educazione fornite dal gruppo tecnico dell’ASU. I tecnici Elena Zaldivar Saez, Davide Vigna, Anna De Filippis, Sofia Radakovic, Magda Pigano e Laura Galliussi hanno sottolineato l’importanza della dedizione e della preparazione continua, preparando le ginnaste per affrontare le sfide future con grinta e determinazione.

Verso nuovi obiettivi

Conclusa la stagione trionfale, l’ASU guarda già al futuro. Le atlete sono pronte a tornare in palestra per continuare il loro percorso di crescita, mirando a nuovi obiettivi e preparandosi per le sfide della prossima stagione. Il loro successo alle Finali Nazionali è il frutto di sacrifici, impegno e passione per lo sport, valori che continuano a ispirare nuove generazioni di ginnaste nella loro ricerca di eccellenza.

Questo trionfo alle Finali Nazionali non è solo un risultato sportivo, ma una testimonianza della forza di volontà e della determinazione che caratterizzano l’ASU e le sue atlete, rendendo ogni vittoria non solo un traguardo personale, ma un motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva.

