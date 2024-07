Nasce il tavolo dei Siti Unesco in FVG, nuovo slancio per il turismo

Il Friuli-Venezia Giulia compie un passo decisivo verso la valorizzazione dei suoi siti Unesco. Con la delibera approvata dalla Giunta regionale, nasce il Tavolo di coordinamento regionale per i siti Unesco. Questo nuovo organismo mira a creare una rete unitaria per promuovere i cinque gioielli del patrimonio storico e culturale della regione.

L’obiettivo dell’iniziativa

Il vicegovernatore Mario Anzil, con delega alla Cultura, ha illustrato gli obiettivi principali del Tavolo Unesco FVG. Questo organismo avrà il compito di rafforzare il coordinamento e la sinergia tra i vari siti Unesco della regione. La collaborazione con PromoTurismoFVG e altri enti coinvolti contribuirà alla creazione di una rete unitaria per la valorizzazione culturale e la promozione turistica.

La sinergia tra i Siti Unesco

Secondo Anzil, la costituzione del Tavolo è fondamentale per accrescere la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del turismo culturale. La valorizzazione dei siti Unesco non è solo una questione turistica, ma ha importanti ricadute economiche e sociali per tutto il territorio regionale

Il Friuli-Venezia Giulia vanta cinque siti Unesco di grande rilevanza:

L’area archeologica e la basilica patriarcale di Aquileia La fortezza veneziana di Palmanova Il sito longobardo di Cividale del Friuli Il sito palafitticolo di Palù di Livenza tra Caneva e Polcenigo L’area dolomitica dei territori di Pordenone e Udine

Funzioni e composizione del Tavolo Unesco

Il Tavolo Unesco FVG avrà diverse funzioni: coordinamento delle iniziative, dialogo, scambio e cooperazione tra i soggetti coinvolti, monitoraggio delle attività e condivisione delle istanze e richieste emergenti. Saranno invitati a partecipare rappresentanti dei referenti dei siti regionali iscritti nella lista Unesco, PromoTurismoFVG, l’Università degli Studi di Udine, le Direzioni dell’Amministrazione regionale e altri portatori di interesse.

L’istituzione del Tavolo Unesco FVG rappresenta un passo importante per il futuro del turismo culturale in Friuli-Venezia Giulia. La collaborazione tra enti e istituzioni favorirà la promozione dei siti Unesco, mettendo in luce il valore eccezionale del patrimonio regionale e garantendo significativi benefici per l’intera comunità.

