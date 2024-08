Volley Talmassons Cda, un piccolo comune in Serie A1 con l’aiuto della Regione FVG

Il Volley Talmassons Cda ha raggiunto un traguardo storico, guadagnandosi la promozione in Serie A1, la massima categoria del campionato italiano di pallavolo femminile. La promozione, ottenuta lo scorso 25 aprile, è il risultato di un impegno costante e di una strategia vincente. Questa squadra, che rappresenta un piccolo comune, è riuscita a brillare a livello nazionale, diventando un simbolo di successo e determinazione.

Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso un forte supporto per il Volley Talmassons Cda, riconoscendo il valore di questa promozione non solo per la squadra, ma per l’intero territorio. Mario Anzil, vicegovernatore con delega allo Sport, ha annunciato durante un incontro con i soci, gli sponsor e le autorità locali, che nel recente assestamento di bilancio sono state previste misure specifiche a sostegno dello sport femminile di vertice. Queste risorse finanzieranno l’adeguamento del palazzetto dello sport di Latisana, garantendo alle atlete un ambiente confortevole e adeguato per allenarsi e competere.

Collaborazione e sviluppo infrastrutturale

La promozione del Volley Talmassons Cda in Serie A1 richiede un’infrastruttura all’altezza della nuova sfida. La collaborazione tra le amministrazioni comunali di Talmassons, Lignano Sabbiadoro e Latisana è fondamentale per questo progetto. In particolare, il palazzetto dello sport di Latisana sarà oggetto di interventi per assicurare un impianto all’avanguardia, pronto ad ospitare le partite della nuova stagione. La prima sfida casalinga vedrà le ragazze del Volley Talmassons Cda opporsi a una delle squadre più forti, il Conegliano, prevista per ottobre.

Una comunità unita dietro il successo della squadra

Il successo del Volley Talmassons Cda è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge dirigenti, allenatori, sponsor e, naturalmente, le atlete. La squadra è supportata da numerose realtà imprenditoriali locali, tra cui la famiglia Cattelan, che hanno creduto nel progetto e investito nel suo futuro. Questo esempio di sinergia tra sport, istituzioni e mondo imprenditoriale rappresenta un modello di successo per l’intero Friuli-Venezia Giulia.

Con la promozione in Serie A1, il Volley Talmassons Cda affronta una nuova e stimolante avventura. La squadra non solo rappresenterà il Friuli-Venezia Giulia nella massima serie, ma continuerà a ispirare giovani atleti e appassionati di sport. Con il supporto della Regione e della comunità, il futuro del Volley Talmassons Cda appare luminoso e ricco di opportunità.

