Thauvin: “L’ultima stagione è stata la più difficile della mia carriera”

Nell’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin ha condiviso riflessioni profonde e personali sulla sua esperienza all’Udinese nella stagione appena conclusa. L’attaccante francese non ha esitato a definire l’ultimo campionato come “la più difficile della mia carriera”, sottolineando il peso della salvezza ottenuta in extremis sul campo del Frosinone. Thauvin ha espresso chiaramente il suo desiderio di non vedere più l’Udinese in una posizione di difficoltà, ribadendo l’affetto che prova per una società alla quale è profondamente legato.

Il ruolo di Runjaic e la sua filosofia

Durante l’intervista, Thauvin ha lodato il lavoro del nuovo allenatore dell’Udinese, Nenad Milijaš Runjaic. L’attaccante ha elogiato il metodo del tecnico, spiegando che “parla con noi”, “chiede sempre di tenere e giocare la palla”, e offre “fiducia a tutti”. Secondo Thauvin, Runjaic è un allenatore che “dà una possibilità” e “parla tanto”, elementi che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro positivo e motivante.

La nuova responsabilità da capitano

Un altro punto saliente dell’intervista è stata la recente nomina di Thauvin e Bijol come capitani dell’Udinese. Thauvin ha commentato con entusiasmo questo riconoscimento, dichiarando: “Sono molto felice, è una grande responsabilità ma sono pronto a fare tutto quello che posso”. L’attaccante ha mostrato il suo impegno a dare il massimo per la squadra, i tifosi e la società, evidenziando l’importanza di “fare le cose bene insieme” per ottenere risultati positivi.

Un capitano esperto al servizio dell’Udinese

Thauvin ha parlato anche del valore della sua esperienza sia nella vita che nel calcio, sottolineando come intenda mettere in pratica tutto ciò che ha appreso. “Ho tanta esperienza da professionista e adesso è il momento giusto per mettere tutto in pratica”, ha affermato, mostrando una forte determinazione a contribuire al successo del club. Inoltre, l’attaccante ha espresso la sua felicità di essere considerato un calciatore importante per l’Udinese e ha manifestato la sua voglia di “giocare in A e per l’Udinese”, con uno sguardo positivo anche verso il futuro.

