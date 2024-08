Dal 30 agosto al primo settembre, Trieste ospiterà il 39° Congresso Internazionale di IBBY (International Board on Books for Young People). L’evento, presentato oggi nella Sala Giunta del Comune di Trieste, rappresenta un’importante occasione per promuovere la lettura tra i giovani e favorire la comprensione internazionale. La presentazione ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui l’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, e l’assessore comunale alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio.

Un congresso di spessore per una città di cultura

Durante la presentazione, Giorgio Rossi ha sottolineato due aspetti fondamentali dell’evento: la promozione della comprensione internazionale attraverso i libri per bambini e la scelta di Trieste come sede del congresso. “La città di Trieste,” ha dichiarato Rossi, “è stata testimone di orrori e tragedie del ‘900, ma nel suo DNA ci sono la pazienza e l’accoglienza.” Il congresso rappresenta quindi un’iniziativa meritoria che contribuirà sia alla città che ai partecipanti, arricchendo il loro bagaglio culturale.

L’importanza sociale della lettura

Maurizio De Blasio ha evidenziato il valore sociale del congresso, sottolineando come l’educazione alla lettura e alla curiosità siano fondamentali per il progresso civile della collettività. “Lettura, conoscenza, arte,” ha affermato De Blasio, “sono tra gli strumenti più importanti per colmare la distanza tra le generazioni.” Ha inoltre ringraziato le biblioteche civiche di Trieste per il loro ruolo cruciale nelle attività di preparazione all’evento.

Un terreno fertile per la promozione della lettura

Elisabetta Lippolis, vice presidente di IBBY Italia, ha elogiato Trieste per la sua eccellenza nei progetti di promozione della lettura, ricordando che la città detiene il riconoscimento di “Città che legge”. Questo status, ha detto Lippolis, rende Trieste un terreno fertile per il Congresso IBBY, grazie alle buone pratiche attuate nel territorio e alla sinergia creata con le realtà locali coinvolte nell’evento.

Un’organizzazione con una storia importante

IBBY è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata a Zurigo nel 1953 da Jella Lepman, giornalista e scrittrice. Lepman credeva fermamente che per ricostruire la coscienza di un Paese devastato dalla guerra fosse necessario fornire ai giovani “cibo per la mente”, ovvero libri provenienti da tutto il mondo. Oggi, IBBY conta 84 sezioni nazionali e rappresenta un punto di riferimento globale per la promozione della lettura tra i giovani.

Un appuntamento internazionale di grande rilievo

Il Congresso internazionale di IBBY si tiene ogni due anni e questa è la terza volta che si svolge in Italia, dopo Firenze nel 1958 e Bologna nel 1970. Trieste, con la sua ricca tradizione culturale e letteraria, è stata scelta non solo per il suo ruolo di capoluogo regionale ma anche per il suo riconoscimento come “Città che legge” e per la sua comunità multiculturale.

Promozione della lettura nel Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più attive nella promozione del libro e della lettura per bambini e giovani adulti, grazie anche a progetti come LeggiAMO 0-18, che coinvolgono scuole, biblioteche, famiglie e comunità nella promozione della lettura sin dalla nascita. Trieste, inoltre, vanta prestigiose istituzioni scientifiche internazionali e una rete di biblioteche e case editrici che supportano questi sforzi.

Un’iniziativa di coraggio in tempi difficili

Lo slogan scelto per l’edizione 2024, “Join the revolution! Giving every child good books”, è un appello all’impegno e un atto di coraggio in un’epoca complessa. I buoni libri possono fare la differenza per favorire la comprensione internazionale e aiutare i più piccoli a immaginare mondi più giusti.

Mostra inaugurale e appuntamenti Pre-Congresso

A fare da prologo al Congresso sarà l’inaugurazione della mostra “Jella Lepman – Fateci cominciare dai bambini. Libri come ponti” il 28 agosto in Sala Veruda. Promossa da IBBY Italia, la mostra celebra il legame tra libri e comprensione interculturale, incarnato dalla visione di Jella Lepman.

Trieste si prepara dunque ad accogliere delegati da tutto il mondo, confermandosi come un faro di cultura e accoglienza.

