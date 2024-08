Nuovo sportello a Trieste per ridurre il digital divide

TRIESTE – Ieri mattina, presso la sede centrale del Dipartimento dei Servizi Sociali, è stato presentato il nuovo Sportello per la Facilitazione Digitale. L’iniziativa, annunciata dall’assessore comunale alle Politiche Sociali, Massimo Tognolli, mira a ridurre il divario digitale e a promuovere l’inclusione digitale tra i cittadini.

Un progetto per l’inclusione digitale

L’assessore Massimo Tognolli ha sottolineato l’importanza del progetto, dichiarando che il Dipartimento dei Servizi Sociali si occupa principalmente di persone con diverse fragilità, e che l’inclusione riguarda anche la mancanza di competenze digitali. “Siamo nella sede dei Servizi Sociali perché questo Assessorato si occupa innanzitutto di persone, e spesso di persone che presentano delle fragilità. Una fragilità è anche la mancanza di competenze in un certo ambito, e qui oggi parliamo di facilitazione digitale,” ha detto Tognolli.

I servizi offerti dallo sportello

Lo sportello aiuterà i cittadini ad acquisire e migliorare le competenze digitali necessarie per utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione, come lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Tognolli ha inoltre ringraziato l’assessore Sandra Savino e il Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino per il supporto nel progetto.

Un impegno per la coesione sociale

Il consigliere comunale Alberto Polacco ha ricordato che il progetto rientra nelle misure del PNRR per la transizione digitale. Gli sportelli sono pensati per garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro a causa del Digital Divide. Questo servizio contribuirà a abbattere le barriere all’accesso ai servizi online, promuovendo l’inclusione digitale come strumento essenziale per la coesione sociale e il progresso della comunità.

Dove e come accedere al servizio

Gli sportelli sono situati presso varie sedi comunali, tra cui:

Sede centrale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali , via Mazzini 25 (lunedì e mercoledì ore 9-14) Prenota qui.

, via Mazzini 25 (lunedì e mercoledì ore 9-14) Prenota qui. Sede di via dei Macelli, Valmaura Prenota qui.

Prenota qui. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , via della Procureria 2/A Prenota qui.

, via della Procureria 2/A Prenota qui. Sede di via Locchi 23/A.

Le prenotazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al numero 040 3478751 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 11, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

