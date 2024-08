Manca ormai solo due giorni al via del tanto atteso Music in Village, il festival che trasformerà il parco comunale IV Novembre in un palcoscenico internazionale di musica e sapori. L’evento, in programma dal 28 al 30 agosto, si preannuncia come uno dei momenti clou dell’estate nella nostra regione, offrendo un mix unico di concerti, dj set e specialità culinarie da tutto il mondo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta e le disposizioni del Comune per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Una line-up di prestigio

Il Music in Village accoglierà una serie di artisti di fama internazionale, che garantiranno un programma ricco e variegato. Il festival si aprirà il 28 agosto con i The Congos, una band leggendaria del reggae che promette di far vibrare il parco con le sue sonorità inconfondibili. Il giorno seguente, 29 agosto, sarà la volta dei Sick Tamburo, un gruppo rock che sa come accendere la scena con la sua energia travolgente. Il 30 agosto, i riflettori saranno puntati sui The Prisoners, il cui sound è una miscela esplosiva di rock e soul. Infine, il 31 agosto, chiuderà la rassegna Statuto, simbolo della musica ska italiana.

Un’occasione gastronomica unica

Accanto alla musica, il festival ospiterà anche il Finger Food Festival, una manifestazione che celebra le eccellenze del cibo di strada. Questo evento è tra i più importanti in Italia per la promozione della gastronomia regionale e internazionale. I visitatori avranno l’opportunità di gustare piatti tipici e innovativi, preparati da food truck e ristoranti itineranti provenienti da tutta Italia e dal mondo. Non mancheranno le specialità locali del Friuli-Venezia Giulia, per un’esperienza culinaria che completerà perfettamente l’offerta musicale del festival.

Le disposizioni del comune

Per assicurare il corretto svolgimento del Music in Village, il Comune ha emesso un’ordinanza che stabilisce alcune importanti limitazioni e divieti nelle aree circostanti il parco comunale IV Novembre. Da mezzanotte di martedì 27 agosto fino alle 12 di domenica 1 settembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, anche quelli con abbonamento, sugli stalli di sosta a pagamento in via Padre Marco d’Aviano e nell’ultimo tratto di via Gorizia all’intersezione con via Padre Marco d’Aviano.

Inoltre, è stato istituito il divieto di transito in corrispondenza dell’accesso carrabile al parcheggio di via Padre Marco d’Aviano. Queste misure sono state adottate per garantire una gestione ottimale del traffico e la sicurezza dei partecipanti.

Restrizioni temporanee durante i concerti

Durante le giornate dei concerti, dalle 20:30 a mezzanotte, ci sarà anche un divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza dell’intersezione tra via Cadafora e via Giardini Cattaneo. I veicoli dovranno seguire una direzione obbligatoria dritto verso l’intersezione semaforica su via Pola e verso l’Area Direzionale Galvani. Queste disposizioni sono state pensate per facilitare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti e garantire la sicurezza stradale.

Prepararsi al festival

I preparativi sono ormai in fase avanzata e l’atmosfera in città è di grande attesa. Gli organizzatori, i volontari e tutti i collaboratori stanno lavorando instancabilmente per assicurare che il Music in Village sia un evento memorabile per tutti. È consigliabile per i cittadini e i visitatori prestare attenzione alle segnalazioni stradali e pianificare il proprio percorso in anticipo per evitare disagi.

Con il Music in Village e il Finger Food Festival che si avvicinano, il parco comunale IV Novembre sarà il cuore pulsante di musica, cibo e divertimento. Non resta che prepararsi a vivere questi giorni di festa e immersi nella magia della cultura e della gastronomia internazionale!