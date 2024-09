Questa mattina, 9 settembre, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha ricevuto nel Salotto Azzurro del Municipio Antoine Thiao, Capitano del Corpo Forestale del Senegal. L’incontro fa parte di un progetto di cooperazione internazionale tra il Comune di Trieste, la Foresta di Mbao a Dakar e l’Ambasciata d’Italia in Senegal.

Presenti all’incontro anche Michele Babuder, assessore alle Politiche del territorio, Lucia Immarino, dirigente del Dipartimento Territorio e Ambiente, e Francesco Panepinto, funzionario del Servizio Ambiente e Verde Urbano.

Porto Vecchio e Bosco Farneto

Durante l’incontro, il Sindaco Dipiazza ha illustrato la riqualificazione del Porto Vecchio, rinominato Porto Vivo, un progetto che coinvolge 65 ettari di territorio costiero, destinato a diventare un’area strategica per il futuro di Trieste.

Il Capitano Thiao, invece, si trova in città per uno scambio di competenze riguardanti la gestione del Bosco Urbano Farneto, un raro esempio di bosco urbano in Europa, che rappresenta un modello utile per le attività di conservazione ambientale nella Foresta di Mbao.

La Foresta di Mbao: un esempio di tutela ambientale

La Foresta di Mbao, con i suoi 720 ettari situati alla periferia di Dakar, è uno dei principali polmoni verdi della capitale senegalese. Il Capitano Thiao è responsabile della gestione di quest’area, che è fondamentale per la conservazione della biodiversità e per le attività ricreative dei cittadini. Tra i progetti in corso, vi è la creazione di un orto botanico dedicato alle diverse aree climatiche del Senegal.

Bosco Farneto: un modello di sostenibilità

La visita di Thiao è finalizzata a conoscere le strategie di gestione del Bosco Farneto, un’area verde cittadina che Trieste ha saputo valorizzare attraverso interventi mirati. Il Servizio Ambiente presenterà al capitano senegalese progetti legati alla tutela della biodiversità, alla mitigazione del cambiamento climatico e all’integrazione del bosco come spazio ricreativo per la popolazione.

Un programma di scambio arricchito

Durante la sua permanenza fino al 13 settembre, il Capitano Thiao visiterà altre realtà locali, come il Museo e Parco di Miramare e collaborerà con la Regione Friuli-Venezia Giulia, approfondendo temi quali la prevenzione degli incendi boschivi, l’antibracconaggio e la valorizzazione dei parchi storici.

Un dono simbolico

L’incontro si è concluso con la consegna di un libro fotografico su Trieste da parte del Sindaco Dipiazza al capitano Thiao, un gesto che suggella l’importanza di questo scambio culturale e scientifico, volto a rafforzare i legami tra Italia e Senegal nel campo della tutela ambientale.

