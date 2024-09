Trieste onora i ‘Nonni Vigili’ con abbonamenti bus gratuiti

TRIESTE – Questa mattina, la Sala del Consiglio Comunale di Trieste è stata il palcoscenico di una significativa cerimonia che ha visto la consegna degli abbonamenti bus gratuiti ai “nonni vigili” che prestano servizio davanti alle scuole della città. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di figure di spicco della comunità, che hanno sottolineato l’importanza e il valore del servizio svolto da questi volontari.

Un incontro di riconoscimento e gratitudine

La cerimonia è iniziata con il benvenuto del presidente del Consiglio Comunale, Francesco di Paola Panteca, che ha accolto calorosamente i circa trenta “nonni vigili” presenti, rappresentanti dei 50 che hanno aderito al servizio quest’anno. Panteca ha espresso il suo sincero apprezzamento per l’impegno e la dedizione di questi volontari, sottolineando come il loro lavoro sia essenziale per garantire la sicurezza dei bambini e delle famiglie.

L’assessore alle Politiche della Sicurezza cittadina, Caterina De Gavardo, ha seguito con un intervento di ringraziamento a tutto il personale della Polizia Locale e agli altri attori coinvolti nel progetto, inclusa la Trieste Trasporti Spa. De Gavardo ha elogiato i “nonni vigili” per la loro dedizione e il loro ruolo fondamentale nella comunità, affermando che la loro presenza è un chiaro esempio di come le persone anziane possano essere una risorsa preziosa per la città. “Siete delle figure di riferimento per i bambini e un esempio di impegno per il bene comune,” ha dichiarato l’assessore.

Il ruolo di Trieste trasporti e le iniziative passate

Il consigliere di Trieste Trasporti Spa, Paolo Tudda, ha portato i saluti del presidente Maurizio Marzi Wildauer e del Consiglio d’Amministrazione. Tudda ha ricordato il valore della tradizionale iniziativa, avviata nel 2017 con l’allora presidente Giorgio Luccarini. Grazie a questa iniziativa, i “nonni vigili” ricevono ogni anno abbonamenti bus gratuiti, un gesto che facilita il loro servizio e li supporta nel loro ruolo di supporto alla sicurezza stradale davanti alle scuole. Quest’anno, dei 50 “nonni vigili”, ben 31 sono over 65 anni.

Collaborazione e sinergia tra uffici

Il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, ha sottolineato come la collaborazione tra vari uffici abbia permesso di garantire la presenza dei “nonni vigili” sin dal primo giorno di scuola. Jerman ha espresso la sua gratitudine per l’efficace sinergia che ha reso possibile l’avvio del servizio in modo coordinato e tempestivo. “Grazie all’ottima collaborazione, siamo riusciti a garantire la vostra presenza dal primo giorno di scuola,” ha concluso il vicecomandante.

Novità e progetti futuri

Il consigliere comunale Marcello Medau, promotore e sostenitore del progetto dei “nonni vigili”, ha annunciato alcune novità interessanti per il futuro. Medau ha informato i presenti che, oltre agli abbonamenti bus, i “nonni vigili” riceveranno anche un cappellino e, in futuro, delle mantelline per rendere il loro servizio ancora più visibile e riconoscibile. Questo gesto dimostra l’attenzione e il rispetto verso coloro che quotidianamente si dedicano alla sicurezza dei più piccoli.

Un riconoscimento simbolico

A conclusione della cerimonia, è stata consegnata a nonna Giovanna, in rappresentanza di tutti i “nonni vigili” presenti, una gigantografia dell’abbonamento bus della Trieste Trasporti. Questo riconoscimento simbolico rappresenta non solo un gesto di gratitudine, ma anche una celebrazione del prezioso contributo di questi volontari alla sicurezza e al benessere della comunità.

L’incontro di oggi ha messo in luce il valore del volontariato e il ruolo cruciale che i “nonni vigili” giocano nella vita quotidiana di Trieste, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa dare vita a iniziative significative e benefiche per tutta la collettività.

