C’è bisogno di quel mood! Il ritorno della Glenn Miller Orchestra

TRIESTE – E’ la musica dell’immaginario collettivo a stelle e strisce per eccellenza, una musica che – sì – puoi anche vedere! Sorta di colonna sonora della fine della Guerra, scritta prima e durante il conflitto al termine del quale saremmo tutti diventati un po’ yankee: il sound dei blue jeans, della spensieratezza, dell’everything is possible, del whisky and soda, delle grandi speranze: in una parola – del Sogno Americano, forma mentis collettiva prima ancora che geografica.

E così, prodotto da Vigna PR, farà tappa anche al Politeama Rossetti in data 13 ottobre, il tour italiano della big band che ha fatto la storia del jazz negli ultimi… diciamo ottant’anni! Fondata nel lontanissimo 1935 da un ufficiale della United States Air Force – il maggiore Glenn Miller – misteriosamente scomparso con il suo aereo durante la traversata de La Manica durante la Seconda Guerra Mondiale, l’omonima orchestra è stata diretta negli anni dai principali direttori americani fino ad arrivare all’attuale quanto magistrale conduzione dell’olandese Uli Plettendorff che ha rilevato il testimone dal mitico Wil Salden che a suo tempo l’aveva rilevata dopo un periodo di inattività riportandone la magia in giro per il globo.

Moonlight Serenade, il pezzo simbolo dell’orchestra (e dell’epoca), è una sorta di colonna sonora del mondo intero, come da definizione del direttore stesso. Ma, come da cartellone, sarà un best of ad attendere il pubblico triestino in una serata all’insegna dello swing, dell’eleganza, della raffinatezza e del pensiero positivo. Già, perchè – ladies & gentlemen, in quest’epoca abbiamo ancora tanto bisogno di quel mood!

GLENN MILLER ORCHESTRA: BEST OF Tour 2024

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 (inizio ore 20:30)

TRIESTE, Politeama Rossetti

Biglietti in vendita on-line su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook