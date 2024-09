Trieste celebra 90 anni di tradizione con la Merceria Pertot

TRIESTE – Il 15 settembre 2024 è una data speciale per Trieste e, in particolare, per la Merceria Pertot di via Ginnastica 24. In questa giornata, il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato una targa di riconoscimento ad Antonella Pertot, titolare dell’iconico negozio, per celebrare il 90° anniversario della sua attività commerciale.

Durante la cerimonia, il sindaco Dipiazza ha espresso il suo entusiasmo e il suo rispetto per il traguardo raggiunto dalla Merceria Pertot. “A nome della città porgo alla signora Antonella Pertot i complimenti e gli auguri per questo importante anniversario dell’attività e per il suo prosieguo,” ha dichiarato Dipiazza. “Il riconoscimento è dovuto al fatto che sono famiglie come la vostra che, nel corso della storia, hanno tenuto e tengono alto il nome di Trieste quale città a vocazione commerciale.”

Un’eredità familiare

La Merceria Pertot è una delle poche realtà commerciali che ha saputo mantenere la stessa gestione familiare per quasi un secolo. Fondata nel 1934 da Antonio Pertot, l’attività ha visto il passaggio della gestione prima al figlio Gualtiero, noto come Walter Pertot, e successivamente alla attuale titolare, Antonella Pertot, che ha assunto la guida del negozio nell’ottobre del 2000.

La storia di un’idea imprenditoriale

L’attività commerciale, che ha avuto inizio come un’idea imprenditoriale del nonno, è cresciuta e si è evoluta nel corso degli anni, mantenendo sempre alta la qualità e l’eccellenza del servizio. La Merceria Pertot è oggi un punto di riferimento per tutti coloro che cercano prodotti di merceria specializzati e di alta qualità a Trieste.

Un futuro brillante

Il riconoscimento del Comune di Trieste non è solo un omaggio al passato, ma anche un augurio per il futuro. Con la targa consegnata, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza della Merceria Pertot non solo come testimonianza della storia commerciale di Trieste, ma anche come esempio di continuità e passione imprenditoriale.

La celebrazione di oggi non è solo un momento di orgoglio per Antonella Pertot e la sua famiglia, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la città di Trieste, che riconosce e celebra le sue eccellenze locali

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook