Il 18 settembre ha segnato l’inizio di un’importante novità per il trasporto pubblico locale a Pordenone. Guardie giurate sono state introdotte a bordo degli autobus in alcune linee specifiche, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i passeggeri. Questo progetto è stato messo in campo dall’Atap, in collaborazione con le istituzioni locali, per affrontare comportamenti scorretti e prevenire eventuali disagi.

Un’iniziativa preventiva, non una risposta a una crisi

Nonostante non ci siano situazioni di particolare criticità nel territorio, la decisione di implementare queste misure nasce dalla necessità di intervenire in modo preventivo. In particolare, nei mesi precedenti, sono stati segnalati cinque episodi di comportamenti maleducati da parte di gruppi di minorenni, che hanno causato denunce per interruzione di pubblico servizio. Questi episodi hanno reso necessario un piano di sicurezza che includesse anche una risposta più incisiva da parte delle istituzioni.

Le linee interessate e l’importanza della collaborazione

Le linee 3 e 4 del servizio Atap di Pordenone, che collegano rispettivamente Roveredo e Pasch (Cordenons), sono state identificate come le più esposte e, per questo motivo, sono le prime a vedere la presenza delle guardie giurate. Questo progetto di sicurezza è frutto di una stretta collaborazione tra vari enti: la Prefettura, il Comune di Pordenone, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Un coordinamento che ha visto protagonista anche l’assessore alla sicurezza Elena Ceolin, dimostrando come il problema della sicurezza pubblica venga affrontato in maniera integrata e sinergica.

Il ruolo delle guardie giurate e degli accentratori Atap

Come spiegato da Alessandro Esposito, responsabile della sicurezza di Atap, le guardie giurate non operano da sole. Il servizio di sicurezza sarà infatti garantito anche dagli accentratori Atap, che collaboreranno con le guardie non solo a bordo dei mezzi ma anche nelle autostazioni bus, punti cruciali per il monitoraggio del flusso di passeggeri. Questo sistema integrato mira a garantire una presenza costante e rassicurante, con lo scopo di prevenire comportamenti potenzialmente problematici e di intervenire in caso di necessità.

Un passo verso una mobilità più sicura

L’iniziativa rappresenta un passo importante per rendere la mobilità urbana più sicura e vivibile per tutti i cittadini. La presenza delle guardie giurate non vuole essere solo un deterrente per comportamenti scorretti, ma anche un supporto pratico per chi utilizza i mezzi pubblici quotidianamente. È un segnale che le istituzioni stanno lavorando per garantire che il trasporto pubblico rimanga uno spazio sicuro e accessibile a tutti, indipendentemente dall’orario o dalla tratta.

