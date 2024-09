Trieste, 19 settembre 2024 – Il Civico Museo d’Arte Orientale ha ospitato questa mattina una conferenza stampa di grande significato per Trieste. L’evento, introdotto dall’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, ha avuto come protagonista il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trieste, che celebra il suo centenario. La manifestazione ha messo in luce non solo il passato illustre dell’ente, ma anche le sfide e le opportunità che attendono la città verso il 2050.

Un secolo di storia e innovazione

L’assessore Rossi ha aperto la conferenza con un discorso appassionato, esprimendo il suo orgoglio per il traguardo raggiunto dal Collegio. “Sono molto felice di essere qui con voi a celebrare i 100 anni del Collegio dei geometri e geometri laureati di Trieste,” ha dichiarato Rossi. Il suo intervento ha rimarcato l’importanza storica del Collegio, ricordando come, per lui, il mondo dell’edilizia rappresenti una parte fondamentale della sua esperienza professionale.

Il Collegio, ufficialmente riconosciuto nel 1924, ha radici che risalgono al XIX secolo. Alessandro Gerdina, presidente dell’ente, ha sottolineato l’evoluzione continua della professione di geometra. “Il geometra del futuro è e sarà continuamente in evoluzione,” ha detto Gerdina, “attingendo dalle esperienze passate, continuerà a essere un punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni.” Questo riflette l’importanza del geometra nel contesto della rigenerazione urbana e delle sfide future.

“Trieste 2050”: il futuro della città

Il primo grande evento delle celebrazioni sarà il convegno “Trieste 2050: Sfide e opportunità per la città del futuro,” previsto per il 26 settembre 2024 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio, ora Porto Vivo. Questo incontro, parte della rassegna “Una luce sempre accesa” organizzata dal Comune di Trieste, si concentrerà sulle prospettive future della città.

Il programma della giornata include la presentazione del libro “Geometri a Trieste. Storia fra Collegio e professione dall’Austria imperiale ai giorni nostri”, a cura di Gianfranco Paliaga. Il volume offre una panoramica completa della storia del Collegio, analizzando come la professione del geometra abbia contribuito alla crescita e trasformazione della città nel corso dei decenni.

Un palcoscenico di eccellenza: il convegno

Il convegno avrà inizio alle ore 16:00 con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi dei relatori. Alessandro Gerdina, presidente del Collegio, introdurrà la giornata seguita dalla presentazione del libro di Paliaga. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai geometri con 40 e 50 anni di iscrizione al Collegio rappresenterà un momento di grande valore simbolico.

La tavola rotonda “Le sfide del futuro,” moderata dalla giornalista Rai Eva Ciuk, vedrà la partecipazione di figure chiave come Roberto Di Lenarda, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Michele Babuder, Assessore alle Politiche del Territorio del Comune di Trieste, e Graziella Bloccari, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Trieste. Questa sessione si concentrerà sulle tematiche di rigenerazione urbana, politiche abitative e sviluppo sostenibile della città.

Eventi collaterali e conclusione delle celebrazioni

Le celebrazioni del centenario proseguiranno con una mostra cartografica che verrà inaugurata il 18 ottobre presso il Modernist Hotel di Corso Italia, 12. Questo evento sarà accompagnato da un incontro formativo dedicato alle trasformazioni urbanistiche di Trieste.

Il programma si concluderà a dicembre con un concorso fotografico in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino, aperto a geometri e studenti. Questa iniziativa offrirà una piattaforma per esplorare e rappresentare visivamente le trasformazioni e le sfide future della città.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si possono seguire le pagine Facebook del Collegio e dell’evento: Collegio Provinciale Geometri e Evento Facebook. Per informazioni alla stampa, contattare Linda Simeone al cellulare 3452911405 o Gianfranco Terzoli al 3388313036.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook