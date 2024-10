Moda senza età, alla RSA di Risano la bellezza non conosce limiti

Nella residenza “Giacinto Blasoni” di Risano, giovedì 17 ottobre 2024, l’età ha perso la sua importanza quando la struttura ha ospitato il Fashion Day 2024, un evento che ha trasformato la hall in una passerella scintillante, dove gli ospiti della RSA hanno dimostrato che lo stile non ha limiti d’età. Con abiti audaci, sorrisi contagiosi e tanta personalità, ogni partecipante ha sfilato con la sicurezza di un vero modello, sotto gli occhi di un pubblico entusiasta.

Gli ospiti della RSA diventano modelli per un giorno

Il tappeto rosso, allestito per l’occasione, ha visto sfilare uomini e donne della terza età, ognuno con un look che esprimeva la propria unicità e vitalità. Tra abiti colorati e accessori d’effetto, gli ospiti della residenza Sereni Orizzonti hanno catturato l’attenzione e l’ammirazione dei presenti, dimostrando che la moda non è solo per i giovani, ma anche per chi ha accumulato anni di esperienza e saggezza. La passerella è stata illuminata dalla gioia di vivere e dal desiderio di essere ancora protagonisti.

Miss e Mister Fashion Day, trionfo di stile

L’evento si è concluso con l’elezione di Miss e Mister Fashion Day 2024. Il titolo femminile è andato a Daniela, che ha affascinato la giuria con il suo innato senso dello stile e la sua energia contagiosa, mentre Ennio ha conquistato il titolo maschile grazie alla sua eleganza e alla capacità di indossare ogni outfit con naturalezza. La vittoria di Daniela ed Ennio ha dimostrato che la bellezza interiore e la sicurezza di sé sono i veri ingredienti del successo.

Un evento che celebra la vita

«Questo evento rappresenta molto più di una semplice sfilata», ha dichiarato l’animatrice Pamela. «È una celebrazione della vita, della bellezza in ogni sua forma e dell’importanza di sentirsi speciali a ogni età». Il Fashion Day 2024 ha regalato momenti di puro divertimento, ma soprattutto ha dimostrato che la vitalità e la gioia di vivere sono sempre presenti, indipendentemente dall’età.

Il Fashion Day presso la residenza Giacinto Blasoni è stato molto più di un semplice evento mondano: è stato un modo per ricordare a tutti che l’età non è una barriera, ma solo un numero. Ogni partecipante ha portato in passerella la propria individualità, dimostrando che la vera moda è quella che riflette la propria personalità, indipendentemente da quanti anni si abbiano.

