Arrestata 41enne croata ricercata tra Italia e Croazia

Ieri sera, nel corso di un controllo di routine a Piove di Sacco (Padova), i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato una 41enne croata su cui pendevano due mandati di cattura. La donna, residente a Cavarzere, nel veneziano, ha immediatamente accostato quando le è stato intimato l’alt dai militari, mostrando segni evidenti di nervosismo. Quella che sembrava una semplice verifica stradale si è trasformata in un’operazione ben più complessa.

Una lunga serie di reati

Da un rapido accertamento, infatti, i carabinieri hanno scoperto che la 41enne era ricercata per una serie di crimini commessi in diverse regioni italiane e in Croazia, il suo paese d’origine. A suo carico pendevano due mandati di cattura: uno emesso dalla Corte d’Appello di Trieste e uno dalle autorità croate.

In particolare, la donna è stata condannata per reati contro il patrimonio. In Italia, aveva compiuto crimini in Lombardia, Liguria, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Basilicata. Anche in Croazia aveva commesso reati analoghi. Complessivamente, la donna doveva scontare una pena residua di 8 anni, 4 mesi e 7 giorni in Italia e di 2 anni e 6 mesi in Croazia.

Il doppio mandato di cattura

La complessità del caso risiede nel fatto che la donna era soggetta a due provvedimenti di carcerazione. Il primo era stato emesso dalla Corte d’Appello di Trieste, che ha imposto una lunga detenzione per i reati commessi nelle varie regioni italiane. Il secondo provvedimento era stato emesso dalle autorità croate, aggiungendo ulteriori anni di reclusione da scontare nel suo paese d’origine.

Questo doppio mandato di cattura dimostra la portata internazionale delle sue attività criminali, spaziando tra due nazioni e diverse regioni italiane. La sua attività criminale, principalmente legata ai reati contro il patrimonio, aveva destato l’attenzione sia delle autorità italiane che di quelle croate.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Dopo che i carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari, la 41enne è stata immediatamente arrestata. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita alla casa di reclusione di Venezia, dove sconterà la sua pena residua per i reati commessi in Italia. Resta da definire se, in futuro, sarà estradata in Croazia per scontare anche la parte della condanna pendente nel suo paese.

Questo arresto rappresenta un esempio dell’importanza dei controlli di routine, che possono portare alla scoperta di situazioni ben più gravi di quanto previsto. Grazie all’efficienza delle forze dell’ordine, una criminale ricercata è stata assicurata alla giustizia e ora dovrà scontare oltre dieci anni di carcere per i crimini commessi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook