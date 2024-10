Venerdì 8 novembre la circolazione dei mezzi pubblici in Friuli-Venezia Giulia sarà fortemente compromessa a causa di uno sciopero nazionale. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal hanno deciso di aderire all’iniziativa che prevede uno stop di 24 ore per il settore del trasporto pubblico locale, impattando principalmente i servizi di autobus urbani ed extraurbani.

Disagi per i pendolari e gli utenti quotidiani

La giornata di venerdì si preannuncia particolarmente difficile per pendolari e cittadini che fanno uso dei mezzi pubblici. La sospensione del servizio influenzerà numerose tratte, come comunicato dall’Atap, l’azienda che gestisce parte del trasporto pubblico regionale. Le corse subiranno cancellazioni e variazioni durante tutta la giornata, anche se saranno previste alcune corse garantite in specifiche fasce orarie.

Eccezioni per i servizi essenziali

Nonostante il blocco generale, saranno salvaguardati alcuni servizi essenziali. Corse speciali per il trasporto degli utenti con disabilità, scuolabus e collegamenti con gli aeroporti saranno garantiti. Atap precisa che gli autobus già in viaggio all’inizio dello sciopero continueranno a circolare fino a destinazione, per poi fermarsi al capolinea. Al termine della fascia di sciopero, i mezzi torneranno operativi al primo orario utile, consentendo un graduale ripristino del servizio.

Corse garantite e fasce orarie a Pordenone

L’azienda comunica che, nel corso dello sciopero, saranno garantite solo alcune corse del servizio urbano e extraurbano. A Pordenone, il 30% del personale coprirà le corse nei momenti di maggiore necessità: dalle 6 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16. Questo permetterà almeno una parziale mobilità durante le fasce orarie di punta, offrendo un minimo di supporto per coloro che hanno necessità di spostarsi.

Informazioni online per i servizi garantiti

I cittadini che vogliono sapere quali saranno le corse garantite possono consultare il sito ufficiale di Tpl Fvg scarl e Atap spa, dove verranno pubblicati gli aggiornamenti dettagliati sullo stato delle corse e sui servizi minimi disponibili. In tal modo, si spera di ridurre i disagi per gli utenti, in particolare per i lavoratori pendolari e gli studenti che si spostano quotidianamente in regione.

Sciopero e mobilitazione sindacale

Questo sciopero si inserisce in un contesto di mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore trasporti. Le organizzazioni sindacali puntano a richiamare l’attenzione sulle problematiche lavorative e di sicurezza che affliggono il settore e che richiedono azioni immediate e maggiori investimenti. Gli utenti sono pertanto invitati a considerare l’importanza di questa giornata di protesta per sostenere i diritti dei lavoratori che garantiscono quotidianamente il servizio di trasporto pubblico.

Consigli utili per chi deve viaggiare

Per limitare i disagi, è consigliato agli utenti di organizzare i propri spostamenti con largo anticipo, soprattutto nelle fasce orarie non coperte. Chi può, dovrebbe considerare alternative di trasporto, come il carpooling o la bicicletta, e seguire le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei trasporti.

Lo sciopero dell’8 novembre sarà quindi una giornata di riflessione non solo per il settore dei trasporti, ma anche per tutti i cittadini del Friuli-Venezia Giulia che si affidano quotidianamente ai mezzi pubblici per i loro spostamenti.