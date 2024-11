Fabio Passon eletto consigliere nazionale: IA e professioni al centro

Fabio Passon, vicepresidente di Confcommercio Udine, è stato eletto consigliere nazionale di Confcommercio Professioni, un traguardo importante per il territorio friulano. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea ordinaria che ha confermato Anna Rita Fioroni alla presidenza. Passon rappresenta una delle sette territoriali italiane incluse nel consiglio.

«Una grande soddisfazione poter rappresentare Udine in un gruppo associativo che interpreta i cambiamenti della società e dell’economia», ha commentato Passon. Il suo impegno sarà rivolto a temi cruciali per i professionisti, con un focus particolare sulle sfide del lavoro moderno, dove competenza e flessibilità sono chiavi per la competitività.

L’intelligenza artificiale al centro del dibattito

Durante l’assemblea, uno dei temi principali è stato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (IA) sul lavoro professionale. Un’indagine condotta da Confcommercio Professioni insieme a e-Format Research ha rivelato dati interessanti: il 62,4% dei professionisti non ordinistici utilizza strumenti di IA generativa come chatbot e assistenti virtuali.

Di questi, il 58% ritiene che l’IA abbia migliorato la qualità del lavoro, aumentando efficienza, produttività e riducendo gli errori. L’85% degli intervistati si dichiara ottimista riguardo ai benefici futuri dell’IA.

Sfide e preoccupazioni: il rischio per alcune professioni

Non mancano, però, le preoccupazioni. Il 27% dei professionisti teme che l’IA possa mettere a rischio la propria attività, soprattutto nel settore della comunicazione. Inoltre, il 46% percepisce una minaccia per la qualità dei servizi, con le donne e i giovani tra i più preoccupati.

Una delle criticità emerse riguarda la scarsa formazione sull’IA: solo il 16,6% dei professionisti ha ricevuto un addestramento specifico, sebbene il dato salga al 40,4% tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Ruolo delle associazioni di categoria

Passon sottolinea come le associazioni di categoria debbano essere protagoniste nella formazione continua sull’IA: ben sette professionisti su dieci condividono questa visione. Investire in competenze è fondamentale per affrontare i cambiamenti e cogliere le opportunità offerte dall’automazione e dalla tecnologia.

Prospettive per il futuro: tra automazione e creatività

Dall’indagine emergono anche prospettive positive. Il 43,6% degli intervistati crede che l’IA permetterà di automatizzare compiti ripetitivi, liberando risorse per attività più strategiche e creative. Inoltre, il 52,4% prevede nuove opportunità di lavoro, mentre il 61,2% intravede una maggiore personalizzazione dei servizi grazie alle nuove tecnologie.

L’impegno di Passon per il futuro del lavoro

Fabio Passon si prepara ad affrontare il suo incarico con determinazione, rappresentando Udine e il Friuli-Venezia Giulia in un momento di grande trasformazione per il mondo del lavoro. Con l’IA destinata a ridefinire ruoli e competenze, il suo contributo sarà fondamentale per garantire che i professionisti possano affrontare le sfide del futuro con gli strumenti giusti.

Il Friuli, grazie a Passon, si conferma protagonista in uno scenario nazionale in continua evoluzione.

