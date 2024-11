Staffetta Telethon 2024: un evento da record per Udine

Sabato 30 novembre alle 15, partirà la 26ª edizione della Staffetta Telethon 24 per un’ora, l’evento simbolo di solidarietà e sport nel cuore di Udine. Con oltre 870 squadre registrate, l’evento segna un nuovo record, superando i 690 team del 2023. La manifestazione sostiene da sempre la ricerca sulle malattie genetiche rare promossa dalla Fondazione Telethon.

Numeri impressionanti per l’edizione 2024

L’edizione di quest’anno coinvolgerà più di 22mila partecipanti, tra cui bambini e ragazzi della 18ª Staffetta Giovani, che daranno il via alla manifestazione sabato mattina. Il percorso, lungo circa 680 metri, attraversa il centro storico di Udine con partenza e arrivo in piazza Libertà. Inoltre, per chi non può essere presente fisicamente, è possibile partecipare tramite l’app dedicata, correndo da qualsiasi parte del mondo.

Limitazioni al traffico per un weekend di solidarietà

Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, dalle 13 di sabato 30 novembre alle 16 di domenica 1 dicembre saranno chiuse al traffico diverse strade centrali, tra cui piazza I Maggio e via Mercatovecchio. L’ordinanza prevede anche un limite di velocità di 30 km/h nelle zone adiacenti al percorso.

Un nuovo circuito e un cuore pulsante

Il percorso, omologato dalla Fiasp – Aps di Udine, è stato ridisegnato per questa edizione. Si snoderà per quasi due chilometri, toccando punti simbolici come piazza San Giacomo e il Duomo. Il Villaggio Telethon, situato in Giardin Grande, sarà il centro nevralgico dell’evento, con stand informativi e spazi dedicati ai partecipanti.

Eventi collaterali e iniziative solidali

La Staffetta non è solo corsa, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico. Tra le iniziative, spicca quella dell’Automobile Club Udine, che distribuirà cuori luminosi agli atleti per migliorare la visibilità notturna e celebrare l’unione tra solidarietà e sport.

Non mancheranno i grandi nomi dello sport locale, con la partecipazione dell’Apu Old Wild West Udine e dell’Udinese Calcio, che offrirà 1.000 biglietti per la partita contro il Genoa. A dimostrazione del coinvolgimento del territorio, il gruppo più numeroso sarà quello di Carnia per Telethon, con 45 squadre iscritte.

La Fanfara Julia e il supporto dell’Esercito

Ad aprire ufficialmente la Staffetta sarà la Fanfara della Brigata Alpina Julia, che accompagnerà il conto alla rovescia iniziale. Gli alpini presidieranno i varchi e parteciperanno alla corsa con squadre miste, alcune in collaborazione con la Fondazione ProgettoAutismo FVG. Anche il III Reggimento Genio Guastatori darà il suo contributo, sia sul percorso che con una suggestiva cerimonia dell’alzabandiera.

Un evento per tutti, senza barriere

Grazie al supporto dell’amministrazione comunale, saranno riservati parcheggi accessibili per le persone con disabilità. Questo sottolinea l’impegno della città di Udine nel rendere la Staffetta un evento inclusivo, aperto a ogni generazione e capacità.

Un weekend di emozioni e solidarietà

La Staffetta Telethon Udine non è solo una gara, ma un momento di condivisione e speranza. L’appuntamento del 2024 promette di superare ogni aspettativa, unendo sportivi, famiglie e associazioni in una corsa verso un futuro migliore per chi lotta contro le malattie genetiche rare.

