Con oltre 4.200 ettari di pioppeti certificati, il Friuli-Venezia Giulia è leader indiscusso in Italia nella coltivazione del pioppo secondo gli standard di Gestione Forestale Sostenibile (Gsp). Questo dato rappresenta il 56% dei pioppeti certificati a livello nazionale, una conquista che affonda le sue radici nel 2006, quando la regione ottenne per prima in Italia la certificazione per questa coltura. Solo vent’anni fa, gli ettari certificati erano appena 1.000, a testimonianza di una crescita costante e significativa.

Un incontro per approfondire il futuro

Per discutere di opportunità e prospettive del settore, Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl hanno organizzato un evento dedicato. L’appuntamento, dal titolo “Pioppi in Italia e regione, futuro e valore”, si terrà martedì 3 dicembre, alle ore 15:00, presso il Centro ricerche Fantoni di Osoppo.

L’incontro, aperto al pubblico e gratuito, sarà moderato da Dacia Cozzo, responsabile eventi di Confagricoltura Fvg, e vedrà la partecipazione di esperti di settore che affronteranno diverse tematiche cruciali.

Gli interventi degli esperti

Tra i relatori, Paolo Fantoni, vicepresidente nazionale di Federlegnoarredo, illustrerà il tema “Il valore del pioppo friulano e il suo futuro commerciale”. Fabio Boccalari, presidente dell’Associazione pioppicoltori italiani, offrirà una panoramica su “Lo stato di salute della pioppicoltura nazionale”.

Non mancheranno contributi dal punto di vista istituzionale e scientifico: Rinaldo Comino, direttore del Servizio forestale regionale, parlerà degli aiuti regionali per sostenere la pioppicoltura, mentre Giuseppe Nervo, direttore del Crea Foreste e Legno, approfondirà “Lo studio dei cloni varietali”. A chiudere gli interventi, Marco Cucchini, presidente della Federazione pioppicoltori Fvg, illustrerà “Il pioppo in regione e il ruolo della Federazione”.

La partecipazione e i dettagli organizzativi

L’incontro fa parte delle attività promosse nell’ambito del progetto Sissar 2024, realizzato in collaborazione con la Regione Fvg. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione, scrivendo a assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.

Un settore strategico per l’economia e l’ambiente

La pioppicoltura rappresenta una risorsa chiave per l’economia locale e un modello di agricoltura sostenibile. La certificazione Gsp garantisce che i pioppeti siano gestiti in modo responsabile, tutelando l’ambiente e promuovendo la biodiversità. Inoltre, il legno di pioppo, molto richiesto dall’industria, si distingue per la sua versatilità e sostenibilità, rendendolo un materiale strategico per il mercato.

L’incontro di Osoppo sarà un’occasione preziosa per fare il punto sulle sfide future e valorizzare un settore che rappresenta una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook