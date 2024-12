Infrastrutture e logistica: nasce la Cabina di regia del FVG

Il Friuli-Venezia Giulia compie un passo avanti nella gestione delle infrastrutture e della logistica regionale con la creazione della Cabina di regia logistica. Si tratta di un organismo consultivo che riunisce enti e associazioni locali per ottimizzare l’operatività della piattaforma logistica regionale. Cristina Amirante, assessora regionale alle Infrastrutture, ha dichiarato: “L’obiettivo è garantire una pianificazione strategica e condivisa, offrendo agli operatori economici un sistema logistico efficiente, capace di attrarre investimenti e migliorare la competitività del territorio”.

La composizione della Cabina di regia

La Cabina di regia sarà presieduta dall’assessora Amirante e vedrà la partecipazione di tutti gli attori locali del settore logistico. Si riunirà periodicamente per affrontare le principali problematiche del settore e proporre soluzioni mirate. “È un’occasione di confronto e ascolto”, ha aggiunto Amirante, sottolineando l’importanza di questo strumento in vista della definizione del Piano regionale di governo del territorio e della creazione di una nuova legge regionale.

Consumo di suolo e compatibilità urbanistica

Uno dei temi centrali della Cabina di regia è il consumo di suolo. Amirante ha evidenziato la necessità di distinguere tra proposte di insediamento immobiliare di scarso valore per la comunità e quelle che, invece, si integrano con il sistema infrastrutturale pubblico, apportando benefici concreti al territorio. La Regione mira a valorizzare scali, interporti e consorzi, assicurando una crescita urbanistica sostenibile.

Semplificazione per gli enti locali

Un altro obiettivo fondamentale è evitare di gravare sugli enti locali con nuove competenze urbanistiche, specialmente sui enti di decentramento regionale (Edr). La Cabina di regia lavorerà per creare procedure semplificate, garantendo che i nuovi insediamenti logistici privati siano compatibili con le strategie regionali senza eccessive responsabilità per i comuni.

Proposte per la logistica del futuro

La Cabina di regia si concentrerà anche sulla configurazione delle future infrastrutture logistiche, migliorando le zone di sosta per i mezzi pesanti e incrementandone la qualità. L’obiettivo è garantire sicurezza stradale e il benessere dei camionisti, elementi fondamentali per una logistica moderna e funzionale.

Una visione per il Friuli-Venezia Giulia

Con la Cabina di regia logistica, il Friuli-Venezia Giulia si pone come un modello di pianificazione strategica e sostenibile. Grazie al coinvolgimento di tutti gli attori locali e a una visione condivisa, la Regione punta a consolidare il suo ruolo come snodo logistico chiave, favorendo lo sviluppo economico e migliorando la qualità della vita per i cittadini.

