Fedriga e Gojkovic: un ponte tra Friuli-Venezia Giulia e Voivodina

Si è svolto ieri a Trieste, presso il Palazzo della Regione, l’incontro tra il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e la governatrice della Voivodina, Maja Gojkovic, accompagnata da un’ampia delegazione serba. Al centro del dialogo, la volontà di intensificare i rapporti bilaterali tra le due regioni, estendendo la cooperazione dall’agricoltura ad altri settori produttivi di grande importanza strategica.

Italia e Serbia: una relazione da valorizzare

“La Voivodina è un partner strategico del Friuli-Venezia Giulia nell’area dei Balcani occidentali”, ha dichiarato Fedriga, sottolineando come questa collaborazione si inserisca all’interno di un rapporto più ampio tra Italia e Serbia. Durante l’incontro, è stato evidenziato il potenziale della Serbia e dei suoi territori nel favorire il ritorno di produzioni dall’Estremo Oriente verso l’Europa, contribuendo a rafforzare le filiere italiane ed europee.

Un Forum interregionale per una collaborazione concreta

Tra le proposte discusse spicca l’idea di un Forum interregionale, avanzata dal governatore Fedriga, con l’obiettivo di agevolare e concretizzare il rafforzamento della collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia e Voivodina. La governatrice Gojkovic, dal canto suo, ha espresso particolare interesse nello sviluppo delle relazioni culturali, evidenziando come settori quali la danza e il cinema possano fungere da veicoli per intensificare il dialogo tra le due regioni.

Trieste, crocevia culturale e comunità serba

Trieste, con la sua storica comunità serba, si conferma come punto nevralgico di questo legame bilaterale. La città rappresenta un simbolo di integrazione culturale e scambio economico, una tradizione che l’incontro di ieri ha voluto rilanciare. “La comunità serba è di casa a Trieste”, ha ricordato Fedriga, sottolineando come questo legame si traduca in opportunità di crescita comune.

Un invito a Novi Sad per il futuro della cooperazione

Prima di concludere l’incontro con un cordiale scambio di doni, la governatrice Gojkovic ha invitato Fedriga a Novi Sad, capitale della Voivodina e simbolo della cultura serba. Questo gesto di apertura rappresenta un ulteriore passo verso una collaborazione più stretta, che non si limiti all’ambito economico ma che abbracci anche arte, cultura e relazioni interpersonali.

Friuli-Venezia Giulia e Voivodina: una partnership strategica

Con questo incontro, Friuli-Venezia Giulia e Voivodina consolidano una partnership che guarda al futuro. Dai settori produttivi al panorama culturale, la relazione tra le due regioni si prepara a fare un salto di qualità, con benefici concreti per entrambi i territori e per l’intera area balcanica. Il prossimo passo sarà mettere in pratica le idee emerse dal confronto, trasformandole in progetti concreti che favoriscano sviluppo e crescita reciproca.