De Gregori porta Rimmel a Udine: un evento imperdibile per i fan

Nel 2025, Francesco De Gregori festeggerà uno degli album più iconici della musica italiana: Rimmel, il suo quarto disco in studio, pubblicato nel lontano 1975. A distanza di cinquant’anni, Rimmel non solo continua a rappresentare una pietra miliare della discografia nazionale, ma è anche un capolavoro che ha segnato profondamente intere generazioni di ascoltatori. Il 14 novembre 2025, i fan friulani avranno l’opportunità di assistere a un evento esclusivo, con una tappa del tour Rimmel 2025 – Teatri palasport club, che celebrerà questo anniversario in grande stile al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Un tour che ripercorre la magia di “Rimmel”

Il tour che partirà nell’autunno del 2025 sarà un vero e proprio viaggio musicale, attraverso la storia di Rimmel e di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. La tournée si aprirà nei teatri, con concerti previsti tra ottobre e novembre 2025, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. La conclusione del tour sarà altrettanto speciale: De Gregori tornerà nei club per una serie di concerti a gennaio e febbraio 2026, offrendo ai suoi fan un’esperienza più intima e coinvolgente.

Il concerto del 14 novembre a Udine sarà un’occasione unica per immergersi nelle sonorità senza tempo di Rimmel, che ha regalato brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e, naturalmente, la stessa “Rimmel”. Il pubblico potrà riscoprire l’intensità delle sue parole e la bellezza delle sue melodie, unendo l’emozione della performance dal vivo all’atmosfera magica del teatro.

Un disco che ha lasciato il segno nella memoria collettiva

L’album Rimmel non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio emotivo. Brani come “Pablo” e “Buonanotte Fiorellino” sono diventati parte del patrimonio culturale del nostro paese. Le sue parole, i suoi racconti, e le sue melodie hanno raccontato storie di vita che sono rimaste impresse nella memoria collettiva, catturando momenti di quotidianità che tutti possono riconoscere. A cinquant’anni di distanza, Rimmel mantiene intatta la sua freschezza e la sua forza evocativa.

Durante il concerto di Udine, Francesco De Gregori offrirà al pubblico una performance che, sicuramente, sarà un tributo emozionante non solo all’album ma anche a un’epoca che ha visto il cantautore romano diventare una leggenda della musica italiana.

Dettagli e prevendita dei biglietti

L’atteso evento di Udine è organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La prevendita dei biglietti per questa esclusiva data inizierà venerdì 6 dicembre 2024, alle 16:00, attraverso il circuito Ticketone.it. Gli appassionati di musica e i fan del cantautore romano potranno acquistare i biglietti online o nei punti vendita autorizzati.

La data del 14 novembre 2025 segna un momento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, un’occasione per vivere un’esperienza unica e celebrare insieme uno degli album più influenti della storia musicale del nostro paese.

