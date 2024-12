Oltre 100 aziende controllate: il successo del marchio “Io Sono FVG”

Durante il 2024, sono state eseguite verifiche approfondite su oltre cento aziende che hanno ottenuto il marchio Io Sono Friuli-Venezia Giulia. Questi controlli a campione, condotti dall’istituto Ifcq di San Daniele e dal Ceviq di Pradamano, hanno riguardato 54 aziende alimentari e 50 cantine e distillerie. Le visite ispettive hanno coinvolto produttori di salumi, carni, dolci, prodotti orticoli e latticini, oltre a realtà attive nella frutticoltura, apicoltura e olivicoltura.

Collaborazione e risultati positivi

I risultati dei controlli hanno sorpreso in positivo. Secondo Micaela Morgante, ispettore di Ifcq Certificazioni, le aziende visitate si sono dimostrate collaborative e attente agli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. “Molti contesti aziendali sono risultati virtuosi, dimostrando un forte attaccamento al marchio Io Sono FVG”, ha dichiarato Morgante. Inoltre, il progetto ha incentivato sinergie tra le diverse realtà produttive del territorio.

Un marchio che promuove eccellenza e sostenibilità

Il presidente di Fondazione Agrifood FVG, Pier Giorgio Sturlese, ha elogiato le aziende aderenti: “Aderire al marchio significa mettersi in gioco e ripensare i propri modelli produttivi in chiave di tracciabilità e sostenibilità. Questo sforzo viene premiato con iniziative di servizio, formazione e promozione che cresceranno ulteriormente nel 2025”.

Innovazioni e formazione continua

Durante l’incontro a Udine presso la sede della Fondazione Friuli, il direttore di Fab, Pierpaolo Rovere, ha presentato le nuove iniziative, tra cui un sistema gestionale e un questionario di autovalutazione della sostenibilità sviluppato con Unioncamere. Ogni azienda aderente deve inoltre partecipare ad almeno 4 ore di formazione annuale sulle tematiche di sostenibilità SDG.

Promozione del Marchio: le iniziative per il 2025

Diana Candussio di PromoturismoFVG ha illustrato le iniziative promozionali per il 2025: partecipazioni a fiere come Horeca Next a Pordenone e Tuttofood a Milano, eventi sulle spiagge regionali e promozioni nei rifugi alpini. Non mancheranno progetti come il tour del Truck e il concorso “Premia la tua classe”.

Un futuro di sinergia e successo

“Quando è nato il marchio, appena 4 anni fa, nessuno avrebbe immaginato un simile successo”, ha concluso Sturlese. Grazie alla sinergia tra aziende, istituzioni e cittadini, Io Sono FVG rappresenta oggi un simbolo di qualità, identità e sostenibilità per il Friuli Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook