Food & Innovazione, a Trieste i laboratori del futuro targati Civiform

Trieste – Con l’inaugurazione dei nuovi laboratori di ristorazione del Civiform, la città di Trieste si conferma come un polo strategico per la formazione professionale nel settore food, grazie a spazi altamente innovativi, dotati di tecnologie all’avanguardia e concepiti per favorire didattica interattiva e simulazioni aziendali. Un passo in avanti significativo, reso possibile dal sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, che continua a investire con decisione nello sviluppo delle competenze, sostenendo la crescita di professionisti pronti a rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Un sostegno regionale per la crescita del territorio

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, ribadendo come “il futuro è nelle competenze”. La Regione sta investendo in modo rilevante nella formazione professionale, ritenendola un asset strategico per lo sviluppo delle imprese locali e la valorizzazione del capitale umano. Con il supporto di 14 milioni di euro, destinati in particolare alla parte pratica e laboratoriale, si punta a formare figure professionali pronte per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

Didattica orientata al “saper fare” e simulazione aziendale

I nuovi laboratori Civiform offrono postazioni individuali e di gruppo, attrezzature all’avanguardia, lezioni trasmesse su maxischermi e una cabina di regia multimediale. Questo sistema permette agli allievi di sperimentare diverse metodologie: dalle esercitazioni individuali agli showcooking, fino alle simulazioni aziendali volte a ricreare scenari reali di lavoro. In questo modo, la didattica orientata al saper fare diventa esperienza formativa a 360 gradi, dove teoria, pratica e innovazione si fondono per garantire competenze solide e aggiornate.

Innovazione sostenibile e valorizzazione del territorio

L’intero impianto si distingue per l’innovazione sostenibile: la presenza di piastre elettriche alimentate da impianti fotovoltaici garantisce l’autosufficienza energetica dei laboratori. Questo approccio green dimostra l’attenzione del Civiform non solo alla qualità della formazione, ma anche alla responsabilità ambientale, in linea con le nuove direttive internazionali e le sensibilità della società contemporanea.

Reti di collaborazione e visione internazionale

Il presidente di Civiform, Roberto Molinaro, ha ricordato le radici storiche del centro, sorto sulle orme dell’esperienza del Villaggio del Fanciullo, e sottolineato come l’istituto persegua obiettivi ambiziosi: non solo inserimento nel mercato del lavoro, ma anche specializzazione e aggiornamento continuo. Questi risultati si ottengono grazie a un network di collaborazioni nazionali e transfrontaliere, in grado di aprire nuove prospettive per la Trieste di domani.

“IA Intelligenza Artigianale”: l’evento inaugurale

L’inaugurazione è stata accompagnata da una tavola rotonda dal titolo “IA Intelligenza Artigianale a servizio del Food. Nuove reti per la Trieste di domani”, a cui hanno partecipato, oltre alla direttrice generale di Civiform Chiara Franceschini, il vicepresidente della Fipe Alexandros Delithanassis, e i rappresentanti dell’Agrifood Management & Innovation Lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Francesca Checchinato e Vladi Finotto, nonché la direttrice della progettazione di Scuola Centrale Formazione Rita Festi. Una discussione che ha evidenziato le potenzialità di un territorio pronto ad accogliere le sfide del futuro grazie a competenze solide, formazione continua e innovazione intelligente.

