SS22 verso Trieste: tir con bovini si rovescia, caos e animali feriti

Un grave incidente ha paralizzato il traffico sulla Strada Statale 22 in direzione Trieste oggi, mercoledì 18 dicembre. Un tir carico di bovini si è ribaltato intorno alle 13:45 nei pressi dell’ospedale di Cattinara. Almeno due animali sono deceduti sul colpo, mentre altri risultano feriti o fuggiti, vagando liberamente lungo la carreggiata.

Autista e passeggero illesi

Fortunatamente, sia l’autista che il passeggero del mezzo pesante, entrambi di nazionalità italiana, sono rimasti incolumi. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe perso il controllo del veicolo in maniera autonoma, forse a causa di un colpo di sonno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, gli agenti della polizia di Stato e i veterinari di Asugi per gestire sia l’emergenza sanitaria che il recupero degli animali fuggiti.

Traffico in tilt sulla SS22

L’incidente ha causato gravi rallentamenti lungo la tratta, con la superstrada parzialmente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e recupero. Gli automobilisti sono stati invitati a procedere con estrema cautela o a seguire percorsi alternativi per evitare il blocco.

Animali vaganti: rischio per la sicurezza

Gli animali in fuga rappresentano un pericolo non solo per il traffico, ma anche per la loro stessa sicurezza. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse, con il rischio di ulteriori incidenti dovuti alla presenza dei bovini sulla carreggiata.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno effettuando i dovuti accertamenti per determinare le esatte cause dell’incidente. Si ipotizza un colpo di sonno dell’autista, ma ulteriori verifiche chiariranno dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook