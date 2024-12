Nuovo parcheggio a Gorizia, svolta per la mobilità in vista di GO!2025

Prosegue il percorso verso la realizzazione di un nuovo parcheggio a Gorizia, situato nell’area dell’ex vivaio forestale con accesso da via Ponte del Torrione. Questo intervento si rivela di fondamentale importanza in vista di GO!2025, l’evento che vedrà Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura. Grazie alla sua posizione, il parcheggio consentirà un migliore afflusso di visitatori verso i principali poli verdi della città, come il Parco dell’Isonzo, il Bosco Piuma e il Giardino Viatori.

Numeri e caratteristiche dell’opera

Secondo quanto illustrato dall’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, il nuovo parcheggio sorgerà su una superficie di circa 8.700 mq, a nord di Gorizia, vicino al fiume Isonzo. L’opera prevede la creazione di 117 posti auto e 10 stalli per camper, per rispondere all’esigenza di nuovi spazi di sosta in un’area storicamente poco servita da parcheggi.

Servizi all’avanguardia per i camper

Tra le novità spicca l’area di sosta dedicata ai camper, che sarà dotata di pozzetti per lo scarico delle acque reflue, possibilità di fare rifornimento di acqua potabile, bagni con wc e colonnine di ricarica per e-bike. Una dotazione di servizi che mira a migliorare sensibilmente l’esperienza dei turisti e a promuovere la mobilità sostenibile.

Accessibilità e inclusione

Un elemento particolarmente significativo riguarda l’accesso al Giardino Viatori, splendido complesso botanico di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Sarà installata una scala di risalita di 4 metri elettrificata per agevolare la mobilità delle persone con disabilità, sottolineando così l’impegno del progetto verso l’accessibilità universale.

Impatto ambientale ridotto

La progettazione, curata dallo Studio Causero & Spadetto Associati di Udine, è stata pensata per mitigare al massimo gli effetti sulle componenti ambientali. Grazie alla collaborazione con il Servizio forestale regionale e il vivaio forestale regionale Pascul di Tarcento, sono stati individuati interventi specifici di miglioramento della fruibilità e di riduzione dell’impatto paesaggistico.

Fondi regionali e prospettive future

Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con oltre 1,9 milioni di euro ed è seguito dalla Direzione centrale Patrimonio. Per il Giardino Viatori, creato negli anni ’70 da Luciano Viatori, questo nuovo parcheggio rappresenterà un tassello fondamentale per la gestione dei numerosi visitatori, soprattutto durante la fioritura primaverile che rende l’area una delle più affascinanti attrazioni botaniche della provincia.

