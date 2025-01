Ennesimo incidente al Malina: il sindaco valuta la chiusura

Il guado del Malina, situato a Premariacco, torna a far parlare di sé dopo l’ennesimo episodio in cui un’automobile è rimasta bloccata dalla furia dell’acqua durante l’attraversamento. I recenti acquazzoni hanno ingrossato il torrente Malina, rendendo il passaggio estremamente pericoloso. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre in salvo i due occupanti del veicolo, evitando così conseguenze gravi.

L’appello dei Vigili del fuoco

Questo incidente non è isolato: la frequenza degli interventi ha spinto i Vigili del fuoco a convocare i sindaci di Premariacco e Remanzacco, richiedendo soluzioni immediate e definitive. La presenza di altre auto in attesa di attraversare il guado, nonostante i cartelli di divieto, evidenzia l’urgenza di interventi strutturali per prevenire ulteriori rischi.

La risposta di De Sabata

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha espresso la volontà dell’amministrazione di risolvere il problema in modo definitivo. In un post su Facebook, ha dichiarato: “L’automobilista, ignorando l’acqua di piena, è finito bloccato nel mezzo del guado. Fortunatamente nessun ferito, ma la sua auto è rimasta lì.” De Sabata ha sottolineato che sono stati investiti 150 mila euro quest’anno per asfalti e segnaletica, ma sono necessari ulteriori fondi per l’installazione di due sistemi di chiusura automatici. L’obiettivo è chiudere il problema entro l’estate, con aggiornamenti concreti previsti già a gennaio.

Soluzioni drastiche in discussione

Nonostante gli investimenti già effettuati, De Sabata ammette che potrebbe essere necessario ricorrere a misure più estreme. “Stiamo riflettendo seriamente sull’idea di installare quattro new jersey in cemento armato e chiudere la strada. So bene quanto questo penalizzerebbe migliaia di persone ogni giorno.” Questa decisione, seppur difficile, sarebbe finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, riducendo drasticamente i rischi di incidenti causati dall’attraversamento in condizioni di maltempo.

Impatto sulla comunità

La potenziale chiusura del guado del Malina ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini. Da un lato, molti sostengono la necessità di misure severe per prevenire incidenti e salvare vite; dall’altro, vi è preoccupazione per i disagi che la chiusura comporterebbe ai pendolari e alle attività locali. Le discussioni sui social evidenziano una comunità divisa, dove la sicurezza deve bilanciarsi con la funzionalità della viabilità.

Verso una decisione definitiva

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del guado del Malina. Con l’attesa dei fondi necessari per i sistemi di chiusura automatica, l’amministrazione di Premariacco potrebbe essere costretta a prendere una decisione drastica. Nel frattempo, i Vigili del fuoco continuano a sottolineare l’importanza di rispettare i cartelli di divieto per evitare ulteriori incidenti. diariofvg.it seguirà da vicino gli sviluppi, garantendo aggiornamenti tempestivi sulla situazione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook