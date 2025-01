Gli olimpionici Beni e Orsi allo stage di Unione Nuoto Friuli 2025

Il 2025 è iniziato in grande stile per l’Unione Nuoto Friuli, che ha organizzato un entusiasmante stage di nuoto presso la piscina Swim di Villa Primavera a Campoformido. L’evento, svoltosi dal 10 al 12 gennaio, ha visto la partecipazione degli olimpionici Niccolò Beni e Marco Orsi, che hanno guidato i giovani atleti in un programma ricco di attività tecniche e motivazionali.

Un team di campioni: Beni e Orsi

Gli olimpionici Niccolò Beni e Marco Orsi hanno portato la loro esperienza e passione al nuovo stage organizzato dall’Unione Nuoto Friuli. Entrati in acqua venerdì 10 gennaio, hanno lavorato fianco a fianco con gli atleti più giovani, migliorando la tecnica dei quattro stili e introducendo la disciplina del nuoto pinnato, alla quale Orsi si è recentemente avvicinato. La presenza di campioni di livello internazionale ha rappresentato un’opportunità unica per i giovani nuotatori, ispirandoli a raggiungere nuovi traguardi.

L’organizzazione

L’evento è stato patrocinato dal comune di Campoformido e organizzato dagli allenatori della società sportiva in collaborazione con il team di Nesc. Nesc, acronimo di Nuoto Extrem Swim Camp, è un’associazione sportiva dilettantistica fondata dai pluricampioni e olimpionici della nazionale italiana di nuoto, Niccolò Beni e Mirco Di Tora. L’associazione è nota per l’organizzazione di camp estivi ed invernali dedicati agli sport acquatici, offrendo anche attività a domicilio per avvicinare sempre più giovani al mondo del nuoto.

Dettagli del camp: nuovo extrem swim camp

Il Nuovo Extrem Swim Camp (Nesc), realizzato in collaborazione con l’Unione Nuoto Friuli, si è svolto per tre giornate intense presso l’impianto esterno della piscina Swim, sotto la copertura pressostatica inaugurata la scorsa stagione. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le fasce d’età, dagli Esordienti B (7-9 anni) agli Assoluti, creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutti i livelli di abilità.

Programma delle giornate: tecnica e motivazione

Il 10 gennaio, i campioni hanno iniziato lo stage lavorando con gli atleti più piccoli, concentrandosi sulla posizione in acqua e la tecnica dei quattro stili. La giornata si è conclusa con una sessione dedicata al nuoto pinnato, offrendo ai giovani nuotatori l’opportunità di esplorare nuove discipline.

Sabato 11 gennaio è stata dedicata agli esordienti A e agli Assoluti del settore nuoto. Gli allenatori, insieme a Beni e Orsi, hanno lavorato sul perfezionamento della tecnica, partenze e virate, utilizzando la video analisi per valutare e migliorare le prestazioni individuali degli atleti. Questo approccio ha non solo migliorato le abilità tecniche, ma ha anche fornito un’esperienza di apprendimento visivo e pratico.

Impatto sui giovani atleti

L’esperienza con Nesc ha rappresentato un momento di crescita non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. I giovani atleti hanno potuto immergersi nel mondo agonistico dei nuotatori di alto livello, sviluppando una maggiore consapevolezza e motivazione. La presenza di figure di riferimento come Beni e Orsi ha creato un ambiente di ispirazione e aspirazione, fondamentale per il loro percorso sportivo.

Una promessa per il futuro del nuoto friulano

Domenica 12 gennaio, lo stage si è concluso con l’ultimo allenamento e una conferenza presso la sala polifunzionale del Comune di Campoformido. Alla conferenza hanno partecipato l’assessora al Bilancio, Politiche assistenziali, sociali e sanitarie Monica Bertolini, ex atleta dell’UNF, il presidente dell’Unione Nuoto Friuli Maurizio Vidus, gli allenatori Sara Vidus e Francesco del Neri, l’allenatore del settore nuoto pinnato e Direttore Sportivo Loris Bernardis, oltre agli olimpionici Beni e Orsi.

Durante la conferenza, Beni e Orsi hanno condiviso la loro esperienza da campioni, offrendo una lezione teorica sulla tecnica natatoria e consigli preziosi alle famiglie su come supportare gli atleti anche fuori dal contesto sportivo. Questo momento di condivisione ha rafforzato il legame tra i giovani atleti e i loro modelli di riferimento, sottolineando l’importanza di un supporto completo per lo sviluppo sportivo e personale.

Lo stage di nuoto 2025 organizzato dall’Unione Nuoto Friuli rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle competenze tecniche e motivazionali dei giovani nuotatori friulani. Con il supporto di campioni come Beni e Orsi e la collaborazione di associazioni come Nesc, il futuro del nuoto nella regione appare promettente e ricco di opportunità per le nuove generazioni.