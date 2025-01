Arrestato per spaccio, evade ma viene catturato dalla Finanza di Pordenone

Un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio di cocaina e posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, il 24 gennaio è evaso, rendendosi irreperibile per circa 48 ore. L’operazione delle fiamme gialle di Pordenone, conclusasi il 25 gennaio, ha portato alla cattura dell’uomo e al suo trasferimento in carcere.

Sequestrati droga e denaro: la scoperta della Guardia di Finanza

Il fermo iniziale è avvenuto il 23 gennaio. Durante un controllo, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 35,8 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri. Successivamente, la perquisizione delle due abitazioni utilizzate dall’arrestato ha portato al sequestro di due bilancini di precisione e di 2.120 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita.

Evasione dagli arresti domiciliari

Nonostante le misure cautelari imposte dalla Procura della Repubblica di Pordenone, il cittadino albanese ha eluso i controlli domiciliari meno di 24 ore dopo l’arresto. La fuga è durata poco: grazie a un rapido lavoro investigativo, i finanzieri sono riusciti a localizzarlo presso l’abitazione di una donna.

Il nuovo arresto e il trasferimento in carcere

Il 25 gennaio, l’uomo è stato sorpreso nella casa della donna, dove si nascondeva per sfuggire alle autorità. I finanzieri lo hanno arrestato per evasione e, su ordine del Tribunale di Pordenone, è stato associato alla casa circondariale.

Un caso emblematico del contrasto al traffico di droga

L’operazione della Guardia di Finanza sottolinea l’importanza del controllo del territorio e delle attività investigative per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Episodi come questo mettono in evidenza non solo l’efficacia delle forze dell’ordine, ma anche le difficoltà legate alla gestione dei soggetti sottoposti a misure cautelari.

