Conto corrente online: la comodità della gestione da app

Il conto corrente online è uno dei prodotti bancari più diffusi. Non è certamente un prodotto di recente introduzione, ma inizialmente ha pagato lo scotto di una certa diffidenza, sia riguardo agli aspetti della sicurezza, sia riguardo a una mancanza di dimestichezza con gli strumenti digitali.

Da diverso tempo però le cose sono cambiate e i conti correnti online stanno progressivamente sostituendo quelli tradizionali.

I progressi fatti in ambito informatico e tecnologico hanno permesso alle banche di offrire prodotti sempre più smart, che uniscono flessibilità e facilità d’uso. Ne è un concreto esempio il conto corrente Crédit Agricole, un conto online che può essere facilmente gestito utilizzando un personal computer oppure un’app dedicata installata sul proprio smartphone.

Dato che i conti correnti online sono sempre più diffusi, analizziamo quali sono le loro principali caratteristiche.

Conto corrente online: l’aspetto della comodità

Il fatto di poter gestire il proprio conto corrente tramite pc o smartphone lo rende un prodotto decisamente pratico e comodo perché evita al titolare di effettuare qualsiasi operazione bancaria senza doversi recare in filiale.

Infatti, ovunque sia disponibile una connessione Internet, è possibile accedere al proprio conto senza le classiche limitazioni degli orari di sportello ed effettuare operazioni informative o dispositive.

Si può per esempio consultare il proprio estratto conto, visualizzare le ultime operazioni oppure disporre un bonifico, pagare un bollettino postale o un modello F24 (qui un approfondimento) in pochi minuti, evitando viaggi in filiale e code allo sportello.

Come facilmente si può immaginare, il risparmio di tempo è considerevole.

Quali operazioni si possono effettuare tramite app?

Tranne l’operazione di versamento di denaro contante, l’app collegata al conto corrente online consente di effettuare tutte le tipiche operazioni che caratterizzano il conto corrente tradizionale.

Oltre a tutte le operazioni di addebito e di accredito (bonifici, pagamento bollettini, addebito delle utenze domestiche, giroconti, domiciliazione di stipendio e pensione, ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA ecc.), grazie all’app si possono tenere sotto controllo tutti i movimenti effettuati, rinnovare o richiedere una carta di debito o di credito, prendere appuntamento con il proprio gestore, monitorare i propri investimenti, firmare contratti a distanza, inviare documenti (per esempio copia della propria carta d’identità e altra documentazione), aggiornare i propri recapiti ecc.

L’aspetto della convenienza

Come nel caso della maggior parte dei prodotti finanziari online, si pensi per esempio alle polizze online, anche i conti correnti online sono caratterizzati da una maggiore convenienza rispetto ai conti correnti tradizionali.

La motivazione è molto semplice: per la banca la gestione di conti online è decisamente meno onerosa poiché deve impiegare un minor numero di risorse umane: le varie operazioni sono infatti effettuate in autonomia dai clienti e il personale può essere dirottato verso mansioni più remunerative per la banca.

Il risparmio che la banca ottiene, le consente di proporre condizioni economiche più favorevoli ai clienti, come per esempio canoni azzerati per un determinato periodo e ridotti in seguito, un certo numero di operazioni gratuite, altre a costo più basso ecc. Il cliente ha quindi a disposizione un prodotto smart a un costo relativamente contenuto.

