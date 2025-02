GO!2025: nuovi treni e bus per Gorizia e Nova Gorica

A partire da sabato 8 febbraio, la mobilità transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica entrerà in una nuova era grazie a un potenziamento significativo dei servizi di trasporto pubblico locale. Un appuntamento imperdibile è il ritorno sui binari dell’iconico ETR 252 “Arlecchino”, un simbolo dell’eccellenza industriale italiana degli anni ’60, sapientemente restaurato dalla Fondazione FS Italiane.

In occasione della giornata inaugurale, saranno operative tre corse speciali con partenza da:

Venezia (via Treviso, Sacile, Pordenone e Udine);

(via Treviso, Sacile, Pordenone e Udine); Trieste (con fermata a Monfalcone);

(con fermata a Monfalcone); Udine.

Il treno proveniente da Venezia effettuerà anche la corsa di ritorno, mentre per le altre città saranno disponibili i collegamenti ordinari per il rientro.

Nuovi collegamenti ferroviari fino a dicembre 2025

Le novità non si fermano all’evento inaugurale. Fino al 31 dicembre 2025, ogni fine settimana e nei giorni festivi saranno attivi nuovi treni diretti tra Venezia Mestre e Gorizia/Nova Gorica, operati da Trenitalia con i moderni convogli trimodali Blues. Dopo molti anni, viene così riattivato un collegamento ferroviario diretto che elimina la necessità di cambi intermedi, facilitando l’accesso a GO!2025.

I biglietti per questi servizi possono essere acquistati sul sito ufficiale di Trenitalia. Tuttavia, in alcune date (8 e 15 febbraio, 8 e 15 marzo), i treni saranno instradati via Udine a causa di lavori di manutenzione lungo la linea Mestre-Portogruaro-Monfalcone.

Bus urbani e transfrontalieri per un evento accessibile a tutti

Oltre ai treni, il trasporto su strada verrà notevolmente potenziato. Saranno attivate:

Linee transfrontaliere che collegheranno quotidianamente Gorizia e Nova Gorica ;

che collegheranno quotidianamente ; Corsa urbana transfrontaliera dalla Slovenia all’Italia;

dalla Slovenia all’Italia; Collegamenti diretti da Trieste Airport verso le due città, sfruttando l’hub intermodale del Friuli Venezia Giulia.

Grazie alla rinnovata stazione ferroviaria di Gorizia, i visitatori potranno proseguire facilmente verso le varie sedi degli eventi inaugurali utilizzando i nuovi servizi di bus urbani.

Trieste Airport: hub per una mobilità sostenibile

Un ruolo chiave è affidato a Trieste Airport, perfettamente attrezzato per l’interscambio tra voli aerei, treni e autobus extraurbani. Qui è possibile parcheggiare l’auto e continuare il viaggio in modo più ecologico, sfruttando le connessioni che coprono tutto il Friuli Venezia Giulia e il resto d’Italia.

Verso una mobilità sostenibile per GO!2025

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato l’importanza di questa programmazione, frutto di una sinergia efficace tra la Regione Friuli Venezia Giulia, i gestori dei servizi Tpl e Trieste Airport.

Grazie a questi interventi, GO!2025 non sarà solo un evento culturale di rilevanza europea, ma anche un modello di mobilità sostenibile e accessibilità integrata, pensato per facilitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio.

