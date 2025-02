La seconda edizione di Horeca Next ha acceso i riflettori sulle opportunità offerte dagli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo (Ebiter ed Ebitur) in Friuli-Venezia Giulia. Durante una sessione dedicata, sono stati presentati strumenti di formazione, incentivi e supporto aziendale, spesso poco conosciuti ma di grande valore per imprese e lavoratori.

“Abbiamo voluto portare informazione a imprese e lavoratori interessati da questo sistema mutualistico”, ha dichiarato Fabio Pillon, presidente degli Enti Bilaterali del FVG, affiancato dal vicepresidente Adriano Giacomazzi. Il monitoraggio dei dati rappresenta un elemento strategico per rafforzare la collaborazione tra imprese e lavoratori e per anticipare le tendenze del mercato del lavoro.

I numeri del settore terziario in Friuli-Venezia Giulia

Secondo il direttore scientifico Pierluigi Ascani, in Friuli-Venezia Giulia il settore terziario conta 61mila imprese, di cui 14mila nella ex provincia di Pordenone. Gli alberghi e i pubblici esercizi di Pordenone sono 1.990, pari al 14% di tutte le imprese del terziario e al 18% di tutte le attività turistiche della regione. Il comparto turistico occupa il 10% dei lavoratori del FVG e il 6% dei lavoratori della ex provincia di Pordenone.

Formazione e contributi: quali le scelte delle imprese?

Per rispondere alle esigenze di formazione dei dipendenti, le imprese si rivolgono a diversi enti:

30,8% alle associazioni di categoria

alle associazioni di categoria 28,2% agli enti di formazione

agli enti di formazione 24,4% a società di consulenza specializzata

a società di consulenza specializzata 24,4% a consulenti esterni

a consulenti esterni 19,2% al fornitore dell’investimento richiesto

Tra le opportunità messe a disposizione dagli Enti Bilaterali, spiccano i rimborsi per visite mediche, sportive e oculistiche, nonché contributi per l’acquisto di protesi oculistiche destinate ai familiari a carico e sostegno per le attività sportive. Il grado di soddisfazione è alto: il 29,8% degli utenti ha dato un voto tra 9 e 10, mentre il 57,7% tra 7 e 8, per un totale di 88% di intervistati soddisfatti.

Crescita dell’occupazione nel turismo

Secondo il ricercatore Alessandro Russo, l’occupazione nel settore alberghiero e della ristorazione in FVG è in forte crescita:

Nel comparto alloggio , gli occupati sono passati da 5.252 nel 2014 a 7.308 nel 2023 (+39%).

, gli occupati sono passati da (+39%). Nella ristorazione, il salto è stato ancora più marcato: da 19.618 a 31.748 occupati (+62%).

Aumentano anche le imprese con dipendenti:

+13% nell’alloggio (da 521 a 589 aziende)

(da 521 a 589 aziende) +12% nella ristorazione (da 3.910 a 4.371 aziende)

Le retribuzioni nel FVG si attestano sopra la media nazionale:

Alloggio: 13.681 euro annui (contro i 13.380 nazionali)

13.681 euro annui (contro i 13.380 nazionali) Ristorazione: 10.902 euro annui (contro i 10.037 nazionali)

Tuttavia, camerieri e baristi sono sempre più richiesti ma difficili da reperire, evidenziando una sfida per il mercato del lavoro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook