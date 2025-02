Turismo: Grado punta in alto, obiettivo destagionalizzazione e grandi eventi

Grado, terza località più visitata del Friuli-Venezia Giulia con 1,4 milioni di presenze nel 2024, rafforza la collaborazione con la Regione. In vista anche del grande evento del 2026, si punta a più servizi e destagionalizzazione

La città di Grado, conosciuta anche come Isola del Sole, rappresenta la terza località più visitata in Friuli-Venezia Giulia, con 1,4 milioni di presenze turistiche nel 2024. Di fronte a numeri così significativi, la Regione e l’Amministrazione locale hanno avviato un confronto strategico per definire nuove progettualità in grado di accrescere l’offerta turistica e puntare alla destagionalizzazione.

Il ruolo di PromoTurismoFVG

A supporto degli eventi e delle iniziative che animano Grado durante tutto l’anno, un contributo determinante proviene da PromoTurismoFVG, impegnato a promuovere la destinazione sul mercato nazionale ed estero. Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, questa sinergia tra istituzioni e operatori locali è essenziale per valorizzare appieno le potenzialità dell’isola.

Focus sulla destagionalizzazione

Uno degli obiettivi chiave emersi nell’incontro tra l’assessore Bini, il sindaco di Grado Giuseppe Corbatto e la vicesindaco con delega al Turismo Greta Reverdito è la destagionalizzazione. Puntare su un turismo sostenibile e capace di attrarre visitatori anche nei mesi meno affollati significa ampliare l’offerta di intrattenimento e servizi, così da rendere Grado interessante per un pubblico diversificato durante l’intero arco dell’anno.

Le prospettive per il 2026

Tra le iniziative future di maggiore rilievo spicca il venticinquesimo raduno internazionale dei Vigili del Fuoco, in programma a Grado dal 14 al 17 maggio 2026. L’evento, che porterà 10mila persone e 400 veicoli provenienti da tutto il mondo, è un segnale concreto dell’appeal internazionale che la località ha saputo costruire. La Regione ha già confermato il proprio sostegno, riconoscendo la rilevanza strategica dell’appuntamento per la promozione turistica.

Una nuova fase di crescita e reputazione

La scelta di Grado quale sede di un evento di portata mondiale testimonia la crescente reputazione del Friuli-Venezia Giulia come meta turistica attrattiva. L’impegno condiviso tra Regione e Comune punta a qualificare sempre di più i servizi e a far sì che la località continui a crescere non solo in termini di presenze, ma anche di soddisfazione dei visitatori. Investire in infrastrutture, marketing e formazione degli operatori è la strada maestra per consolidare il successo di Grado e renderla un punto di riferimento nel panorama turistico nazionale e internazionale.

