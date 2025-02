Udinese-Empoli 3-0: doppietta di Ekkelenkamp e gol di Thauvin

L’Udinese continua a sorprendere e dimostra di aver trovato la sua identità sotto la guida di Kosta Runjaic. Dopo il prezioso pareggio conquistato a Napoli, i bianconeri si confermano squadra ostica per chiunque, rifilando un netto 3-0 all’Empoli, formazione in grande difficoltà. Oltre al risultato, colpisce la qualità del gioco espresso dai friulani, caratterizzato da palleggio fluido, aggressività e spettacolarità.

Empoli in crisi, Udinese spietata

Se l’Udinese vola sulle ali dell’entusiasmo, l’Empoli invece affonda in una crisi sempre più preoccupante. La squadra toscana, orfana di ben 10 giocatori, ha presentato una difesa improvvisata che non ha retto l’urto offensivo bianconero. Con otto sconfitte nelle ultime dieci partite, la formazione di Roberto D’Aversa dovrà cambiare rotta al più presto per evitare il peggio.

La partita: Udinese subito in controllo

La cornice del Bluenergy Stadium è fredda e ventosa, ma l’Udinese scalda subito i cuori dei tifosi. Runjaic conferma quasi interamente la formazione di Napoli, con l’unica eccezione di Ehizibue al posto di Kristensen. Il 4-4-2 dinamico dei friulani funziona alla perfezione, mentre l’Empoli, schierato con un 3-5-2, fatica a costruire azioni pericolose.

L’Udinese sfiora il gol già al 6’, con Lucca che manda alto un bel cross di Atta. All’11’ ci prova Thauvin, trovando però l’opposizione di Silvestri, ex della partita. Dopo alcuni tentativi, il vantaggio arriva al 19’: Atta calcia da fuori, Ekkelenkamp è pronto alla deviazione e firma l’1-0.

L’Empoli non riesce a reagire in modo concreto, mentre l’Udinese continua a rendersi pericolosa. Al 37’ Bijol sfiora il raddoppio su calcio d’angolo, ma il primo tempo si chiude con il minimo scarto.

Ripresa a tinte bianconere

Nel secondo tempo l’Udinese entra in campo con l’intenzione di chiudere il match. Thauvin va vicino al gol in più occasioni, ma è ancora una volta Silvestri a mantenere l’Empoli a galla. Al 9’, i toscani hanno un’occasione d’oro per il pari con Maleh, che di testa spreca clamorosamente. Ma le emozioni non si fermano: al 14’, Lucca colpisce il palo.

Al 20’ arriva il meritato 2-0: azione in velocità, Lovric lancia Lucca, che calcia trovando la respinta di Silvestri, ma Ekkelenkamp è lì e ribadisce in rete, firmando la sua prima doppietta in Serie A. Il tecnico friulano gestisce le forze con i cambi, inserendo Sanchez, Modesto, Payero e Pafundi, mentre l’Empoli prova a scuotersi con Esposito, Sambia e Zurkowski, senza però ottenere risultati.

Thauvin chiude i conti, Udinese in fiducia

Nel finale l’Empoli prova a riaprire la gara approfittando di un errore di Solet, ma senza concretizzare. A spegnere definitivamente le speranze ospiti è Thauvin, che al 45’ trova il meritato 3-0 su perfetto cross di Payero. È il suo sesto gol in campionato, ulteriore dimostrazione del suo ruolo chiave nell’attacco friulano.

Udinese in crescita, Empoli in difficoltà

Questa vittoria conferma il momento positivo dell’Udinese, che ha trovato un’identità solida e un gruppo affiatato. Il tecnico Runjaic può essere soddisfatto: i bianconeri giocano bene e raccolgono i frutti del lavoro. L’Empoli, invece, è chiamato a una seria riflessione per invertire una tendenza pericolosa.

Prossimi impegni: l’Udinese vuole continuare su questa strada, mentre l’Empoli dovrà lottare per evitare una stagione da incubo.

