Passeurs bloccati in Slovenia: trasportavano nove migranti

La polizia slovena ha intensificato i controlli nelle zone di confine, ottenendo importanti risultati nelle ultime ore. Due passeur sono stati arrestati nella giornata di ieri in Slovenia, in prossimità del confine con l’Italia, mentre trasportavano clandestinamente cittadini stranieri. Entrambi i veicoli fermati presentavano targhe estere, e i conducenti sono stati immediatamente posti in stato di fermo.

Primo fermo a Crevatini: quattro migranti cinesi in un’auto montenegrina

Il primo intervento si è verificato pochi minuti prima delle 15 a Crevatini, dove gli agenti sloveni hanno intercettato un veicolo Renault Scenic con targa montenegrina. Alla guida si trovava un 38enne di nazionalità serba, che trasportava quattro cittadini cinesi entrati illegalmente in Slovenia. Gli agenti hanno immediatamente proceduto all’arresto del passeur, mentre i migranti hanno espresso la volontà di richiedere protezione internazionale. Sono stati quindi trasferiti in un centro di accoglienza per asilanti, dove le loro richieste saranno valutate dalle autorità competenti.

Secondo arresto a Elleri: fermato un passeur greco con cinque migranti turchi

Un secondo episodio analogo è avvenuto poco prima della mezzanotte a Elleri. In questo caso, la polizia ha fermato un veicolo Mitsubishi con targa estone, guidato da un 69enne di nazionalità greca. A bordo dell’auto si trovavano cinque cittadini turchi entrati clandestinamente in Slovenia, presumibilmente di origine curda. Anche in questo caso, il passeur è stato arrestato, mentre i migranti hanno avanzato richiesta di protezione internazionale e sono stati condotti in una struttura apposita per richiedenti asilo.

Flussi migratori e sicurezza: il ruolo della Slovenia

Negli ultimi mesi, la Slovenia ha intensificato le operazioni di controllo lungo il confine con l’Italia per contrastare il traffico di migranti. L’area è infatti spesso interessata da passaggi clandestini, con passeur che sfruttano le rotte balcaniche per trasportare persone prive di documenti in Europa occidentale. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per prevenire questi traffici e garantire maggiore sicurezza alle frontiere.

Conseguenze legali per i passeur arrestati

Entrambi i passeur arrestati dovranno ora rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato che in Slovenia prevede pene severe, con possibili condanne detentive. Le autorità proseguiranno le indagini per individuare eventuali collegamenti con reti criminali organizzate, responsabili di gestire il traffico di migranti nella regione.

