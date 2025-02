Regione Friuli-Venezia Giulia sotto attacco hacker: siti bloccati

Proseguono gli attacchi informatici del gruppo filorusso NoName057(16) contro siti istituzionali italiani. Oggi, giovedì 27 febbraio, nel mirino degli hacker è finito il portale ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, insieme a quello dell’Ordine dei Giornalisti.

L’azione, che rientra in una serie di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) condotti dal gruppo, ha coinvolto anche le pagine web di diverse città italiane, tra cui Brescia, Parma, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna e Rimini.

Siti fuori uso, tecnici al lavoro

Secondo le prime informazioni, i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei siti colpiti. Al momento, non sono stati segnalati furti di dati sensibili, ma le autorità monitorano attentamente la situazione per prevenire ulteriori intrusioni.

Una campagna di cyber-attacchi in Italia

L’attacco odierno si inserisce in una campagna più ampia di cyber-offensive contro l’Italia, che negli ultimi giorni ha visto numerosi siti istituzionali subire interruzioni e rallentamenti. Il gruppo NoName057(16), noto per le sue azioni a sostegno della Russia, ha rivendicato l’attacco tramite i propri canali Telegram, continuando la sua attività contro le infrastrutture digitali italiane.

Sicurezza informatica: l’appello delle autorità

Le autorità invitano enti pubblici e aziende a rafforzare le proprie misure di sicurezza informatica per contrastare minacce di questo tipo.

