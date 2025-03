Dossier Ersa, fotografia di un’agricoltura in evoluzione in FVG

L’agricoltura regionale ha affrontato sfide significative nell’ultimo anno, evidenziate dai dossier presentati nel corso del “Focus Agricoltura” organizzato dalla Regione e da Ersa Fvg. Da una parte diminuiscono le imprese e il comparto produttivo, dall’altra resiste il numero di ettari lavorati e cresce il numero dei lavoratori. Un quadro che, nonostante le criticità climatiche e i costi in aumento, lascia aperte nuove prospettive di mercato.

Calo delle imprese, ma terreni stabili

Secondo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, la riduzione del numero di imprese non ha influito sul totale degli ettari coltivati, segnale che il sistema agricolo punta su strutture più solide. Questo fenomeno si riflette anche in un incremento di lavoratori dipendenti e addetti nel settore primario.

Produzioni in calo a causa del clima

Le condizioni climatiche avverse, con una primavera molto piovosa e un’estate eccezionalmente calda, hanno penalizzato la maggior parte delle colture. Nonostante gli efficienti sistemi di irrigazione, la resa è calata in molti settori. Sul versante economico, se i prezzi sono rimasti stabili, i costi di produzione hanno subito un significativo incremento, riducendo la marginalità delle aziende.

Nuovi mercati e prospettive future

L’agricoltura resta un pilastro fondamentale per l’economia del Friuli-Venezia Giulia, poiché rappresenta la risposta al bisogno primario dell’alimentazione. L’assessore Zannier sottolinea come i nuovi scenari geopolitici potrebbero far emergere un rinnovato interesse per una produzione regionale ed europea, riducendo la dipendenza da mercati esterni.

Focus sul settore lattiero-caseario

La produzione di latte vaccino in Friuli-Venezia Giulia conferma il trend di calo di imprese e di volumi, seppur con un lieve aumento del prezzo del latte. Anche qui, tuttavia, i costi di produzione continuano a salire. La valorizzazione dei prodotti DOP locali e la trasformazione regionale rappresentano la chiave per mantenere in equilibrio il settore.

Nonostante le criticità, dall’agricoltura possono aprirsi nuove opportunità di mercato. Come emerge dai dossier di Ersa Fvg, la visione strategica e la capacità di innovare diventano determinanti per affrontare le sfide future e garantire la centralità del settore primario nella regione.

