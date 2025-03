Come richiedere il Bonus Psicologo Studenti in FVG

Il Bonus Psicologo Studenti FVG torna anche per il 2025, offrendo un prezioso supporto psicologico agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie, oltre agli iscritti ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Le famiglie interessate potranno presentare domanda fino al 17 novembre 2025.

Un’iniziativa strutturata per il benessere scolastico

L’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen ha evidenziato il successo dell’iniziativa, istituita nel 2022: ad oggi sono state 5.958 le domande presentate e 5.223 i bonus assegnati, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro. L’obiettivo principale della misura è prevenire i disagi psicosociali e relazionali in età evolutiva, migliorando così la qualità della vita scolastica.

Come funziona il Bonus Psicologo Studenti FVG

Grazie alla collaborazione tra la Regione FVG, ARDiS e l’Ordine degli Psicologi FVG, il costo di una seduta con un professionista accreditato ARDiS è fissato a 50 euro. Di questo importo, 45 euro (90%) sono coperti dalla Regione, mentre 5 euro restano a carico della famiglia. Il bonus copre fino a cinque sedute di consulenza psicologica, per un totale massimo di 225 euro per studente.

Chi può richiedere il contributo e come fare domanda

Il bonus è destinato agli studenti fino ai 21 anni, frequentanti scuole secondarie o corsi IeFP. La richiesta deve essere presentata da un genitore per i minorenni, mentre gli studenti maggiorenni possono fare domanda autonomamente. Il contributo è concesso per anno solare e può essere richiesto fino a due volte nello stesso ciclo di istruzione. Tuttavia, i bonus assegnati negli anni 2022 e 2023 non influiranno sull’assegnazione del 2025.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, collegandosi al sito www.ardis.fvg.it dal 5 marzo al 17 novembre 2025.

Dove usufruire del servizio

Le sedute psicologiche si terranno nelle sedi di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli. Gli psicologi accreditati devono essere iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi FVG e registrati nella piattaforma regionale.

Finanziamenti e webinar informativi

Per il triennio 2024-2026, la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per il bonus psicologo studenti. Per fornire informazioni dettagliate sull’iniziativa, sono stati organizzati due webinar informativi:

Lunedì 10 marzo alle ore 17 , dedicato alle famiglie. Il link per partecipare sarà disponibile sul sito di ARDiS.

, dedicato alle famiglie. Il link per partecipare sarà disponibile sul sito di ARDiS. Mercoledì 12 marzo alle ore 14, rivolto a dirigenti scolastici e referenti degli enti IeFP. Per iscriversi, è necessario inviare una mail a comunicazione@ardis.fvg.it, indicando nominativi e ruolo all’interno dell’istituto.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a bonuspsicologostudentifvg@ardis.fvg.it o chiamare il numero 0432.245770.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook